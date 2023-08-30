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Эти баклажаны очень любят в Италии: зимой банку будете съедать за минуту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без таких баклажан не будете садиться обедать
Без таких баклажан не будете садиться обедать. Фото shuba.life

Попробуйте — и не пожалеете!

У каждого кулинара есть свой любимый рецепт приготовления баклажан. Если вы хотите узнать, как их готовят в Италии, этот материал для вас.

Баклажаны по рецепту Shuba зимой станут прекрасным дополнением к пицце, фокачче, их можно выложить на сэндвич или просто есть как вкусную закуску. Их особенность заключается в том, что поначалу овощи обжариваются на сухой сковороде. Также можете обжарить баклажаны любым удобным для вас способом, в духовке или даже на гриле — с дымком будет еще вкуснее.

Как закрыть баклажаны на зиму по итальянскому рецепту

Ингредиенты:

  • баклажан — 600 г;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • маринованные каперсы — 20 г;
  • петрушка, пучок — 5 г;
  • орегано сушеное — 1 г;
  • красный перец чили — 6 г;
  • уксус бальзамический — 10 мл;
  • масло оливковое Extra Virgin — 80 г;
  • соль — 1 г.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны порежьте кружочками. Чеснок очистите и измельчите. Мелко нарежьте петрушку.
  2. Обжарьте баклажаны на сухой сковороде, присаливайте с каждой стороны. Сложите в миску, добавьте каперсы, орегано, петрушку, измельченный чеснок и мелко нарезанный чили.
  3. В полученное блюдо влейте бальзамический уксус и оливковое масло, перемешайте, чтобы маринад покрыл каждый кусочке.
  4. Выложите баклажаны в сухую простерилизованную банку, закрутите крышкой и храните в холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как баклажанами любят полакомиться евреи. Приготовьте и ешьте с удовольствием!

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