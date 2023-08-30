Эти баклажаны очень любят в Италии: зимой банку будете съедать за минуту
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У каждого кулинара есть свой любимый рецепт приготовления баклажан. Если вы хотите узнать, как их готовят в Италии, этот материал для вас.
Баклажаны по рецепту Shuba зимой станут прекрасным дополнением к пицце, фокачче, их можно выложить на сэндвич или просто есть как вкусную закуску. Их особенность заключается в том, что поначалу овощи обжариваются на сухой сковороде. Также можете обжарить баклажаны любым удобным для вас способом, в духовке или даже на гриле — с дымком будет еще вкуснее.
Как закрыть баклажаны на зиму по итальянскому рецепту
Ингредиенты:
- баклажан — 600 г;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- маринованные каперсы — 20 г;
- петрушка, пучок — 5 г;
- орегано сушеное — 1 г;
- красный перец чили — 6 г;
- уксус бальзамический — 10 мл;
- масло оливковое Extra Virgin — 80 г;
- соль — 1 г.
Способ приготовления:
- Баклажаны порежьте кружочками. Чеснок очистите и измельчите. Мелко нарежьте петрушку.
- Обжарьте баклажаны на сухой сковороде, присаливайте с каждой стороны. Сложите в миску, добавьте каперсы, орегано, петрушку, измельченный чеснок и мелко нарезанный чили.
- В полученное блюдо влейте бальзамический уксус и оливковое масло, перемешайте, чтобы маринад покрыл каждый кусочке.
- Выложите баклажаны в сухую простерилизованную банку, закрутите крышкой и храните в холодильнике.
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