Эти баклажаны очень любят в Италии: зимой банку будете съедать за минуту

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У каждого кулинара есть свой любимый рецепт приготовления баклажан. Если вы хотите узнать, как их готовят в Италии, этот материал для вас.

Баклажаны по рецепту Shuba зимой станут прекрасным дополнением к пицце, фокачче, их можно выложить на сэндвич или просто есть как вкусную закуску. Их особенность заключается в том, что поначалу овощи обжариваются на сухой сковороде. Также можете обжарить баклажаны любым удобным для вас способом, в духовке или даже на гриле — с дымком будет еще вкуснее.

Как закрыть баклажаны на зиму по итальянскому рецепту

Ингредиенты:

баклажан — 600 г;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

маринованные каперсы — 20 г;

петрушка, пучок — 5 г;

орегано сушеное — 1 г;

красный перец чили — 6 г;

уксус бальзамический — 10 мл;

масло оливковое Extra Virgin — 80 г;

соль — 1 г.

Способ приготовления:

Баклажаны порежьте кружочками. Чеснок очистите и измельчите. Мелко нарежьте петрушку. Обжарьте баклажаны на сухой сковороде, присаливайте с каждой стороны. Сложите в миску, добавьте каперсы, орегано, петрушку, измельченный чеснок и мелко нарезанный чили. В полученное блюдо влейте бальзамический уксус и оливковое масло, перемешайте, чтобы маринад покрыл каждый кусочке. Выложите баклажаны в сухую простерилизованную банку, закрутите крышкой и храните в холодильнике.

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