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Зимой будете есть помидоры как семечки: самый вкусный рецепт без стерилизации

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие помидоры закрывать очень легко
Такие помидоры закрывать очень легко. Фото showbiz.today.ua

Обязательно запаситесь баночкой на зиму!

Маринованные помидоры — одна из самых любимых закусок на зиму. Большинство рецептов предполагает стерилизацию банок, а это более длительная процедура подготовки.

Today предлагает быстрый рецепт маринованных помидор без стерилизации. Обязательно сделайте двойную порцию — близкие будут есть по банке за раз.

Как приготовить маринованные помидоры без стерилизации

Ингредиенты на 4 банки по 2 л:

  • 5 кг спелых томатов;
  • 3 головки чеснока;
  • лавровый лист и перец горошком;
  • 1 пучок зелени петрушки;
  • 2 луковицы;
  • 2 сладких перца.

Для маринада:

  • 3 л воды;
  • 3 ст. л. соли;
  • 10-12 ст. л. сахара;
  • 60 мл уксуса 9%.

Способ приготовления:

  1. В каждую банку положите чеснок, по 8 горошин перца и по одному лавровому листу. Туда же добавьте по вкусу перец чили, зелень петрушки, дольки болгарского перца.
  2. Помидоры помойте, заполните ими банки до самого горлышка. Залейте кипящей водой, накройте крышками и оставьте на 15 минут.
  3. В большую кастрюлю слейте воду из банок, снова доведите до кипения и залейте томаты в банках. Спустя 15 минут перелейте воду из банок в кастрюлю, добавьте ингредиенты для маринада. Добавьте уксус, когда жидкость закипит.
  4. Кипящим маринадом залейте банки, закупорьте закаточным ключом. Переверните и оставьте до полного охлаждения.

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Теги:
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