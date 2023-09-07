Зимой будете есть помидоры как семечки: самый вкусный рецепт без стерилизации
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Обязательно запаситесь баночкой на зиму!
Маринованные помидоры — одна из самых любимых закусок на зиму. Большинство рецептов предполагает стерилизацию банок, а это более длительная процедура подготовки.
Today предлагает быстрый рецепт маринованных помидор без стерилизации. Обязательно сделайте двойную порцию — близкие будут есть по банке за раз.
Как приготовить маринованные помидоры без стерилизации
Ингредиенты на 4 банки по 2 л:
- 5 кг спелых томатов;
- 3 головки чеснока;
- лавровый лист и перец горошком;
- 1 пучок зелени петрушки;
- 2 луковицы;
- 2 сладких перца.
Для маринада:
- 3 л воды;
- 3 ст. л. соли;
- 10-12 ст. л. сахара;
- 60 мл уксуса 9%.
Способ приготовления:
- В каждую банку положите чеснок, по 8 горошин перца и по одному лавровому листу. Туда же добавьте по вкусу перец чили, зелень петрушки, дольки болгарского перца.
- Помидоры помойте, заполните ими банки до самого горлышка. Залейте кипящей водой, накройте крышками и оставьте на 15 минут.
- В большую кастрюлю слейте воду из банок, снова доведите до кипения и залейте томаты в банках. Спустя 15 минут перелейте воду из банок в кастрюлю, добавьте ингредиенты для маринада. Добавьте уксус, когда жидкость закипит.
- Кипящим маринадом залейте банки, закупорьте закаточным ключом. Переверните и оставьте до полного охлаждения.
Рекомендуем также самый ленивый рецепт маринованных помидор от "Телеграфа". Готовьте просто и с удовольствием.