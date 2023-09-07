Зимой будете есть помидоры как семечки: самый вкусный рецепт без стерилизации

Обязательно запаситесь баночкой на зиму!

Маринованные помидоры — одна из самых любимых закусок на зиму. Большинство рецептов предполагает стерилизацию банок, а это более длительная процедура подготовки.

Today предлагает быстрый рецепт маринованных помидор без стерилизации. Обязательно сделайте двойную порцию — близкие будут есть по банке за раз.

Как приготовить маринованные помидоры без стерилизации

Ингредиенты на 4 банки по 2 л:

5 кг спелых томатов;

3 головки чеснока;

лавровый лист и перец горошком;

1 пучок зелени петрушки;

2 луковицы;

2 сладких перца.

Для маринада:

3 л воды;

3 ст. л. соли;

10-12 ст. л. сахара;

60 мл уксуса 9%.

Способ приготовления:

В каждую банку положите чеснок, по 8 горошин перца и по одному лавровому листу. Туда же добавьте по вкусу перец чили, зелень петрушки, дольки болгарского перца. Помидоры помойте, заполните ими банки до самого горлышка. Залейте кипящей водой, накройте крышками и оставьте на 15 минут. В большую кастрюлю слейте воду из банок, снова доведите до кипения и залейте томаты в банках. Спустя 15 минут перелейте воду из банок в кастрюлю, добавьте ингредиенты для маринада. Добавьте уксус, когда жидкость закипит. Кипящим маринадом залейте банки, закупорьте закаточным ключом. Переверните и оставьте до полного охлаждения.

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