Приготовьте на зиму - и не пожалеете: рецепт самых хрустящих огурцов

От таких огурчиков будут в восторге абсолютно все

Что может быть зимой лучше, чем баночка хрустящих маринованных огурцов? Стоит только открыть одну и оставить на столе — никто не сможет пройти мимо, чтобы не полакомиться огурцом.

Однако для такого хруста необходимо закрывать огурцы правильно. Именно такой "хрустящий" рецепт и предлагает Foodoboz. Попробуем?

Как приготовить хрустящие маринованные огурцы

Ингредиенты на 1 литровую банку:

свежие огурцы — 1 кг;

укроп — 2-3 зонтика;

петрушка — 2-3 веточки;

листья смородины — 3-4 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

черный перец горошек — 5-7 шт.;

перец душистый — 4-6 шт.;

перец чили — по вкусу;

вода — 1 л;

сахар — 0,5 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

уксус — 30 г.

Способ приготовления:

Банки стерилизуем любым удобным способом. Кладем несколько зонтиков укропа и несколько веточек свежей петрушки, добавляем лавровый лист, листья смородины, несколько зубчиков чеснока, черный перец горошком и душистый перец. По желанию можно добавить также колечко острого перца. Укладываем в банки огурцы, сверху выкладываем несколько веточек зеленой петрушки. Огурцы заливаем кипятком, накрываем банку стерилизованной крышкой и оставляем на 15 минут. Через указанное время сливаем воду в умывальник. Заливаем в банку свежий кипяток, опять накрываем банку крышкой и оставляем на столе на 5 минут. Через пять минут сливаем кипяток из банки в кастрюлю, добавляем в эту воду половину столовой или десертной ложки сахара и столько же соли. Кипятим маринад до полного растворения сахара и соли. В банку с огурцами наливаем уксус, после заливаем кипящий маринад и сразу же закрываем банки стерилизованными крышками. Ставим банки вверх дном, накрываем одеялом и оставляем банки под одеялом до полного остывания. После переносим в место хранения консервации.

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