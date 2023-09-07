Приготовьте на зиму - и не пожалеете: рецепт самых хрустящих огурцов
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От таких огурчиков будут в восторге абсолютно все
Что может быть зимой лучше, чем баночка хрустящих маринованных огурцов? Стоит только открыть одну и оставить на столе — никто не сможет пройти мимо, чтобы не полакомиться огурцом.
Однако для такого хруста необходимо закрывать огурцы правильно. Именно такой "хрустящий" рецепт и предлагает Foodoboz. Попробуем?
Как приготовить хрустящие маринованные огурцы
Ингредиенты на 1 литровую банку:
- свежие огурцы — 1 кг;
- укроп — 2-3 зонтика;
- петрушка — 2-3 веточки;
- листья смородины — 3-4 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- черный перец горошек — 5-7 шт.;
- перец душистый — 4-6 шт.;
- перец чили — по вкусу;
- вода — 1 л;
- сахар — 0,5 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус — 30 г.
Способ приготовления:
- Банки стерилизуем любым удобным способом. Кладем несколько зонтиков укропа и несколько веточек свежей петрушки, добавляем лавровый лист, листья смородины, несколько зубчиков чеснока, черный перец горошком и душистый перец. По желанию можно добавить также колечко острого перца.
- Укладываем в банки огурцы, сверху выкладываем несколько веточек зеленой петрушки.
- Огурцы заливаем кипятком, накрываем банку стерилизованной крышкой и оставляем на 15 минут. Через указанное время сливаем воду в умывальник.
- Заливаем в банку свежий кипяток, опять накрываем банку крышкой и оставляем на столе на 5 минут.
- Через пять минут сливаем кипяток из банки в кастрюлю, добавляем в эту воду половину столовой или десертной ложки сахара и столько же соли. Кипятим маринад до полного растворения сахара и соли.
- В банку с огурцами наливаем уксус, после заливаем кипящий маринад и сразу же закрываем банки стерилизованными крышками.
- Ставим банки вверх дном, накрываем одеялом и оставляем банки под одеялом до полного остывания. После переносим в место хранения консервации.
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