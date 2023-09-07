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Приготовьте на зиму - и не пожалеете: рецепт самых хрустящих огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С этим рецептом огурцов справится даже начинающий кулинар
С этим рецептом огурцов справится даже начинающий кулинар. Фото shkola-zhyttia.com.ua

От таких огурчиков будут в восторге абсолютно все

Что может быть зимой лучше, чем баночка хрустящих маринованных огурцов? Стоит только открыть одну и оставить на столе — никто не сможет пройти мимо, чтобы не полакомиться огурцом.

Однако для такого хруста необходимо закрывать огурцы правильно. Именно такой "хрустящий" рецепт и предлагает Foodoboz. Попробуем?

Как приготовить хрустящие маринованные огурцы

Ингредиенты на 1 литровую банку:

  • свежие огурцы — 1 кг;
  • укроп — 2-3 зонтика;
  • петрушка — 2-3 веточки;
  • листья смородины — 3-4 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • черный перец горошек — 5-7 шт.;
  • перец душистый — 4-6 шт.;
  • перец чили — по вкусу;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус — 30 г.

Способ приготовления:

  1. Банки стерилизуем любым удобным способом. Кладем несколько зонтиков укропа и несколько веточек свежей петрушки, добавляем лавровый лист, листья смородины, несколько зубчиков чеснока, черный перец горошком и душистый перец. По желанию можно добавить также колечко острого перца.
  2. Укладываем в банки огурцы, сверху выкладываем несколько веточек зеленой петрушки.
  3. Огурцы заливаем кипятком, накрываем банку стерилизованной крышкой и оставляем на 15 минут. Через указанное время сливаем воду в умывальник.
  4. Заливаем в банку свежий кипяток, опять накрываем банку крышкой и оставляем на столе на 5 минут.
  5. Через пять минут сливаем кипяток из банки в кастрюлю, добавляем в эту воду половину столовой или десертной ложки сахара и столько же соли. Кипятим маринад до полного растворения сахара и соли.
  6. В банку с огурцами наливаем уксус, после заливаем кипящий маринад и сразу же закрываем банки стерилизованными крышками.
  7. Ставим банки вверх дном, накрываем одеялом и оставляем банки под одеялом до полного остывания. После переносим в место хранения консервации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько можно хранить консервацию. Храните ее правильно!.

Теги:
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