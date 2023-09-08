За столом вам придется ходить за добавкой: консервированные помидоры в итальянском стиле
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Закрывайте двойную порцию этой закуски
Консервированные помидоры — весьма популярный зимой закуски. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они хороши.
Если вам кажется, что все рецепты уже перепробованы, рекомендуем приготовить на зиму помидоры в итальянском стиле по рецепту Shuba. Они прекрасно подходят как приправа к пицце, пасте, салатам, супам и соусам. Также их можно употреблять в качестве закуски, добавлять к другим солениям. Приготовьте — и не пожалеете!
Как приготовить консервированные помидоры с базиликом
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты — 2 кг;
- укроп, веточка — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- базилик, веточка — 2 шт.;
- перец душистый, горошек — 8 шт.;
- горчица, семена — 10 г.
Для маринада:
- вода — 2 л;
- соль каменная — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус — 200 мл.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты: помидоры и зелень промойте и обсушите, а чеснок очистите и нарежьте кусочками.
- Банки стерилизуйте любым удобным для вас способом. На дно каждой положите укроп, базилик, чеснок, перец и горчицу, а сверху плотно выложите помидоры. Все залейте кипятком, накройте металлическими крышками и оставьте на 20 минут.
- Через указанное время воду слейте в кастрюлю, всыпьте соль, сахар и доведите до кипения. Все перемешайте до растворения сахара, добавьте уксус и залейте полученным маринадом помидоры.
- Банки плотно закройте, переверните вверх дном, укутайте в полотенца и оставьте остыть. Храните в прохладном темном месте.
Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить консервацию. Готовьте и ешьте с удовольствием!