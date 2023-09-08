За столом вам придется ходить за добавкой: консервированные помидоры в итальянском стиле

Закрывайте двойную порцию этой закуски

Консервированные помидоры — весьма популярный зимой закуски. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они хороши.

Если вам кажется, что все рецепты уже перепробованы, рекомендуем приготовить на зиму помидоры в итальянском стиле по рецепту Shuba. Они прекрасно подходят как приправа к пицце, пасте, салатам, супам и соусам. Также их можно употреблять в качестве закуски, добавлять к другим солениям. Приготовьте — и не пожалеете!

Как приготовить консервированные помидоры с базиликом

Ингредиенты на 4 порции:

томаты — 2 кг;

укроп, веточка — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

базилик, веточка — 2 шт.;

перец душистый, горошек — 8 шт.;

горчица, семена — 10 г.

Для маринада:

вода — 2 л;

соль каменная — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

уксус — 200 мл.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты: помидоры и зелень промойте и обсушите, а чеснок очистите и нарежьте кусочками. Банки стерилизуйте любым удобным для вас способом. На дно каждой положите укроп, базилик, чеснок, перец и горчицу, а сверху плотно выложите помидоры. Все залейте кипятком, накройте металлическими крышками и оставьте на 20 минут. Через указанное время воду слейте в кастрюлю, всыпьте соль, сахар и доведите до кипения. Все перемешайте до растворения сахара, добавьте уксус и залейте полученным маринадом помидоры. Банки плотно закройте, переверните вверх дном, укутайте в полотенца и оставьте остыть. Храните в прохладном темном месте.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить консервацию. Готовьте и ешьте с удовольствием!