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За столом вам придется ходить за добавкой: консервированные помидоры в итальянском стиле

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие помидоры будут есть банками
Такие помидоры будут есть банками. Фото shuba.life

Закрывайте двойную порцию этой закуски

Консервированные помидоры — весьма популярный зимой закуски. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они хороши.

Если вам кажется, что все рецепты уже перепробованы, рекомендуем приготовить на зиму помидоры в итальянском стиле по рецепту Shuba. Они прекрасно подходят как приправа к пицце, пасте, салатам, супам и соусам. Также их можно употреблять в качестве закуски, добавлять к другим солениям. Приготовьте — и не пожалеете!

Как приготовить консервированные помидоры с базиликом

Ингредиенты на 4 порции:

  • томаты — 2 кг;
  • укроп, веточка — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • базилик, веточка — 2 шт.;
  • перец душистый, горошек — 8 шт.;
  • горчица, семена — 10 г.

Для маринада:

  • вода — 2 л;
  • соль каменная — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус — 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты: помидоры и зелень промойте и обсушите, а чеснок очистите и нарежьте кусочками.
  2. Банки стерилизуйте любым удобным для вас способом. На дно каждой положите укроп, базилик, чеснок, перец и горчицу, а сверху плотно выложите помидоры. Все залейте кипятком, накройте металлическими крышками и оставьте на 20 минут.
  3. Через указанное время воду слейте в кастрюлю, всыпьте соль, сахар и доведите до кипения. Все перемешайте до растворения сахара, добавьте уксус и залейте полученным маринадом помидоры.
  4. Банки плотно закройте, переверните вверх дном, укутайте в полотенца и оставьте остыть. Храните в прохладном темном месте.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить консервацию. Готовьте и ешьте с удовольствием!

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