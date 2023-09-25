Целой миски будет мало: бюджетные пончики со сгущенкой

Любимое лакомство детства для многих

Мы делились рецептом простой чайной колбаски. Еще один простой десерт, который многие помнят с детства – простые пончики со сгущевкой. Их жарят во фритюре, поэтому можно приготовить и нажарить сразу много.

Готовить их удивительно легко. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

сгущенка — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль — ⅓ ч.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

мука — 180 г;

масло – для жарки.

Способ приготовления:

Яйца смешиваем со сгущенкой. В отдельную миску вместе просеиваем муку, соль и разрыхлитель. Замешиваем в меру густое тесто. Переводим его в кондитерский мешок. В кастрюлю или глубокую сковороду наливаем растительное масло. Нагреваем ее до кипения и сразу убавляем огонь до минимума. Нажатием на кондитерский мешок выжимаем тесто и отрезаем его ножницами. Жарим каждую "кругляшку" по несколько минут до румяности.

Сладкие пончики из фритюра перекладываем сразу на салфетку – чтобы впитался лишний жир. Затем осыпаем их сахарной пудрой. Также мы делились рецептом интересного печенья, которое очень легко приготовить.