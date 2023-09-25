Целой миски будет мало: бюджетные пончики со сгущенкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Любимое лакомство детства для многих
Мы делились рецептом простой чайной колбаски. Еще один простой десерт, который многие помнят с детства – простые пончики со сгущевкой. Их жарят во фритюре, поэтому можно приготовить и нажарить сразу много.
Готовить их удивительно легко. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- сгущенка — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- мука — 180 г;
- масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Яйца смешиваем со сгущенкой. В отдельную миску вместе просеиваем муку, соль и разрыхлитель.
- Замешиваем в меру густое тесто. Переводим его в кондитерский мешок.
- В кастрюлю или глубокую сковороду наливаем растительное масло. Нагреваем ее до кипения и сразу убавляем огонь до минимума.
- Нажатием на кондитерский мешок выжимаем тесто и отрезаем его ножницами. Жарим каждую "кругляшку" по несколько минут до румяности.
Сладкие пончики из фритюра перекладываем сразу на салфетку – чтобы впитался лишний жир. Затем осыпаем их сахарной пудрой. Также мы делились рецептом интересного печенья, которое очень легко приготовить.