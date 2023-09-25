Укр

Целой миски будет мало: бюджетные пончики со сгущенкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Таких пончиков можно нажарить сразу верх
Таких пончиков можно нажарить сразу верх. Фото 24 канал

Любимое лакомство детства для многих

Мы делились рецептом простой чайной колбаски. Еще один простой десерт, который многие помнят с детства – простые пончики со сгущевкой. Их жарят во фритюре, поэтому можно приготовить и нажарить сразу много.

Готовить их удивительно легко. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • сгущенка — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ⅓ ч.л.;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • мука — 180 г;
  • масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Яйца смешиваем со сгущенкой. В отдельную миску вместе просеиваем муку, соль и разрыхлитель.
  2. Замешиваем в меру густое тесто. Переводим его в кондитерский мешок.
  3. В кастрюлю или глубокую сковороду наливаем растительное масло. Нагреваем ее до кипения и сразу убавляем огонь до минимума.
  4. Нажатием на кондитерский мешок выжимаем тесто и отрезаем его ножницами. Жарим каждую "кругляшку" по несколько минут до румяности.

Сладкие пончики из фритюра перекладываем сразу на салфетку – чтобы впитался лишний жир. Затем осыпаем их сахарной пудрой. Также мы делились рецептом интересного печенья, которое очень легко приготовить.

Теги:
#Рецепт #Сгущенное молоко #Тесто #Пончики