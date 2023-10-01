Вы больше не будете покупать магазинную колбасу: рецепт "мясного хлеба" на бутерброды
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Близкие обязательно попросят приготовить еще
Из мясного фарша можно приготовить не только котлеты, но и "мясной хлеб". Это простое блюдо станет прекрасной альтернативой бутербродам с колбасой, ведь ингредиенты в нем – простые и полезные.
Он также отлично подходит как для повседневного стола, так и для праздничных событий, а ваши гости непременно будут просить добавки. А вот рецепт этой закуски нам предлагают в Telegram-канале "Идеи для завтрака и ужина".
Как приготовить мясной хлеб?
Ингредиенты:
- 1 кг мясного фарша;
- 300 г отварной пекинской капусты (без лишней влаги);
- 2 луковицы мелко размельченные и поджаренные на небольшом количестве масла;
- 4 яйца;
- 100 г болгарского перца (порезанного на мелкие кусочки);
- 100 г моркови (также порезанной на кусочки);
- консервированный горошек (несколько столовых ложек);
- 3 ст. л. манной крупы;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Капусту и лук в блендере превратите в пюре.
- Смешайте з перцем, морковью и горошком.
- Добавьте в фарш, посолите и поперчите, добавьте яйца.
- Затем добавьте манку, перемешайте и оставьте на 20 мин.
- Выложите массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную сухарями форму.
- Выпекайте мясной хлеб 20 минут при температуре 240°С, затем еще 40-50 мин при температуре 160°С.
- Позвольте хлеб полностью остыть и нарезать на порционные кусочки.
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