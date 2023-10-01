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Вы больше не будете покупать магазинную колбасу: рецепт "мясного хлеба" на бутерброды

Автор
Мария Швец
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Автор
Прекрасное блюдо для перекусов и семейных обедов
Прекрасное блюдо для перекусов и семейных обедов. Фото food.segodnya.ua

Близкие обязательно попросят приготовить еще

Из мясного фарша можно приготовить не только котлеты, но и "мясной хлеб". Это простое блюдо станет прекрасной альтернативой бутербродам с колбасой, ведь ингредиенты в нем – простые и полезные.

Он также отлично подходит как для повседневного стола, так и для праздничных событий, а ваши гости непременно будут просить добавки. А вот рецепт этой закуски нам предлагают в Telegram-канале "Идеи для завтрака и ужина".

Как приготовить мясной хлеб?

Ингредиенты:

  • 1 кг мясного фарша;
  • 300 г отварной пекинской капусты (без лишней влаги);
  • 2 луковицы мелко размельченные и поджаренные на небольшом количестве масла;
  • 4 яйца;
  • 100 г болгарского перца (порезанного на мелкие кусочки);
  • 100 г моркови (также порезанной на кусочки);
  • консервированный горошек (несколько столовых ложек);
  • 3 ст. л. манной крупы;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Капусту и лук в блендере превратите в пюре.
  2. Смешайте з перцем, морковью и горошком.
  3. Добавьте в фарш, посолите и поперчите, добавьте яйца.
  4. Затем добавьте манку, перемешайте и оставьте на 20 мин.
  5. Выложите массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную сухарями форму.
  6. Выпекайте мясной хлеб 20 минут при температуре 240°С, затем еще 40-50 мин при температуре 160°С.
  7. Позвольте хлеб полностью остыть и нарезать на порционные кусочки.

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Теги:
#Закуска #Бутерброды #Готовим дома #Мясной хлеб