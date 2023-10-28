Чудо-рецепт: яблочное повидло без желатина, которое можно нарезать
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Это отличная начинка для пирогов и блинов.
Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкуснейшую заготовку из тыквы. Теперь делимся рецептом невероятного мармелада. На зиму эта заготовка заливается в банки, а она прекрасно ведет себя как начинка в выпечке — не мажется и не растекается.
Готовить такой мармелад можно из любых яблок. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Можно добавить лимонную цедру – будет очень вкусно, но уже не загустеет так, чтобы резаться ножом.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 кг
- Сахар – 1 кг
- Вода – 150-200 мл
Способ приготовления:
- Из яблок удаляем серединки, но кожуру не чистим. Нарезаем яблоки небольшими частицами.
- Выкладываем яблоки в кастрюлю и заливаем водой. Точное количество воды зависит от жесткости яблок: чем твердее, тем больше воды, но в пределах рецепта.
- Доводим до кипения, тогда убавляем огонь. Варим яблоки на небольшом огне под крышкой. Яблоки должны размякнуть, а вода полностью выкипеть.
- Пока еще яблоки горячие, пробиваем их блендером до однородного состояния гладкого пюре. Всыпаем сахар. Перемешиваем и снова ставим на огонь.
- Доводим до кипения, на среднем огне увариваем повидло до заметного загустения. Помешиваем.
- Повидло должно стать янтарным. Разливаем его по стерилизованным банкам. Если все было сделано правильно, то повидло прямо на глазах начинает густеть.
Такой мармелад и сам по себе вкусен, и может стать отличным начинкой для выпечки. Вкусные пирожечки с ним будут просто фантастическими.