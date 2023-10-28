Чудо-рецепт: яблочное повидло без желатина, которое можно нарезать

Это отличная начинка для пирогов и блинов.

Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкуснейшую заготовку из тыквы. Теперь делимся рецептом невероятного мармелада. На зиму эта заготовка заливается в банки, а она прекрасно ведет себя как начинка в выпечке — не мажется и не растекается.

Готовить такой мармелад можно из любых яблок. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Можно добавить лимонную цедру – будет очень вкусно, но уже не загустеет так, чтобы резаться ножом.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 150-200 мл

Способ приготовления:

Из яблок удаляем серединки, но кожуру не чистим. Нарезаем яблоки небольшими частицами. Выкладываем яблоки в кастрюлю и заливаем водой. Точное количество воды зависит от жесткости яблок: чем твердее, тем больше воды, но в пределах рецепта. Доводим до кипения, тогда убавляем огонь. Варим яблоки на небольшом огне под крышкой. Яблоки должны размякнуть, а вода полностью выкипеть. Пока еще яблоки горячие, пробиваем их блендером до однородного состояния гладкого пюре. Всыпаем сахар. Перемешиваем и снова ставим на огонь. Доводим до кипения, на среднем огне увариваем повидло до заметного загустения. Помешиваем. Повидло должно стать янтарным. Разливаем его по стерилизованным банкам. Если все было сделано правильно, то повидло прямо на глазах начинает густеть.

Такой мармелад и сам по себе вкусен, и может стать отличным начинкой для выпечки. Вкусные пирожечки с ним будут просто фантастическими.