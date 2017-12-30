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Рецепт дня: роллы из огурца с семгой

роллы из огурца с семгой
07:24 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Хотите удивить гостей необычной закуской? Тогда приготовьте для них рулеты из огурцов с начинкой.

Рулеты из огурца – это легкая и красивая закуска для праздничного стола. Начинка для нее готовится из сливочного сыра, семги, чеснока и зелени.

Роллы из огурцов с семгой

Ингредиенты:

100 г филе слабосоленой семги

200 г сливочного сыра

один пучок укропа

1-2 зубчика чеснока (пожеланию)

2 салатных огурца

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Рецепт приготовления:

1. Филе красной рыбы нарезать маленькими кусочками и смешать со сливочным сыром комнатной температуры.

2. Укроп помыть и обсушить. Затем мелко нарезать и добавить к рыбе и сыру.

3. Очистить чеснок и пропустить его через пресс, добавить к остальным ингредиентам.

4. Огурцы помыть и обсушить. Разрезать их на тонкие полоски с помощью овощечистки.

5. Выложить начинку на полоски огурцов и свернуть в рулетики. При необходимости скрепить зубочистками.

6. Украсить огуречные роллы веточками укропа или дольками лимона.

Приятного аппетита!

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