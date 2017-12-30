Рецепт дня: роллы из огурца с семгой
Хотите удивить гостей необычной закуской? Тогда приготовьте для них рулеты из огурцов с начинкой.
Рулеты из огурца – это легкая и красивая закуска для праздничного стола. Начинка для нее готовится из сливочного сыра, семги, чеснока и зелени.
Роллы из огурцов с семгой
Ингредиенты:
100 г филе слабосоленой семги
200 г сливочного сыра
один пучок укропа
1-2 зубчика чеснока (пожеланию)
2 салатных огурца
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Рецепт приготовления:
1. Филе красной рыбы нарезать маленькими кусочками и смешать со сливочным сыром комнатной температуры.
2. Укроп помыть и обсушить. Затем мелко нарезать и добавить к рыбе и сыру.
3. Очистить чеснок и пропустить его через пресс, добавить к остальным ингредиентам.
4. Огурцы помыть и обсушить. Разрезать их на тонкие полоски с помощью овощечистки.
5. Выложить начинку на полоски огурцов и свернуть в рулетики. При необходимости скрепить зубочистками.
6. Украсить огуречные роллы веточками укропа или дольками лимона.
Приятного аппетита!