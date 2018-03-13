Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок"

Чтобы приготовить этот сытный оригинальный салат вам понадобятся:

- 250г отваренного куриного филе;

- 200г маринованных шампиньонов;

- 4 отваренных яйца;

- 1 репчатый лук;

- 80г очищенных грецких орехов;

- 200г майонеза;

- соль, перец, растительное масло.

Почистите лук от кожуры, мелко его нарежьте и на сковороде с маслом обжарьте до золотистого цвета. Можно в процессе жарки чуть-чуть посыпать лук смесью специй для курицы. Вместе с эфирными маслами лука, смесь даст дополнительную ароматную и вкусовую особенности.

Нарежьте курицу и яйца мелкими кубиками, а шампиньоны – тонкими пластинками. Слегка поджарьте орехи на сковороде, и измельчите их. Смешайте все ингредиенты, оставив лишь немного орехов для украшения, и посолив и поперчив блюдо, заправьте салат Шерлок майонезом. Сверху красиво выложите оставшиеся орехи. Приятного аппетита!