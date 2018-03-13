Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о своих амбициях в политической сфере Луценко рассказал о своих амбициях в политической сфере
Новости: Госдеп обвинил Россию в отравлении Скрипаля Госдеп обвинил Россию в отравлении Скрипаля
Новости: Тарас Радь принес Украине четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018 Тарас Радь принес Украине четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018
Новости: В Испании обнаружены древние топоры невероятных размеров В Испании обнаружены древние топоры невероятных размеров
X

Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок"

Салат "Шерлок"
06:59 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

А название этого салата говорит само за себя – он готовится просто элементарно.

Чтобы приготовить этот сытный оригинальный салат  вам понадобятся:

- 250г отваренного куриного филе;

- 200г маринованных шампиньонов;

- 4 отваренных яйца;

 - 1 репчатый лук;

- 80г очищенных грецких орехов;

- 200г майонеза;

- соль, перец, растительное масло.

Почистите лук от кожуры, мелко его нарежьте и на сковороде с маслом обжарьте до золотистого цвета. Можно в процессе жарки чуть-чуть посыпать лук смесью специй для курицы. Вместе с эфирными маслами лука, смесь даст дополнительную ароматную и вкусовую особенности.

Нарежьте курицу и яйца мелкими кубиками, а шампиньоны – тонкими пластинками. Слегка поджарьте орехи на сковороде, и измельчите их. Смешайте все ингредиенты, оставив лишь немного орехов для украшения, и посолив и поперчив блюдо, заправьте салат Шерлок майонезом. Сверху красиво выложите оставшиеся орехи. Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепт дня, Рецепты вкусных салатов, Рецепты салатов, Рецепты салатов на праздник, Салат для всей семьи, Салат для праздничного стола, Салат с курицей, Салат с курицей и грибами, Сытный салат.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: весенний салат из курицы и свежих овощей Рецепт дня: португальские пирожные с заварным кремом Рецепт дня: пышные диетические сырники

Последние новости

Огромная кобра попросила помощи у людей (Видео) Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара на 10 дней Пенелопа Крус восхитила роскошным образом на премьере фильма "Эскобар"
Сегодня читают
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
03 В Украине бумажные гривны заменят на монеты
04 "Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко
05 Украинцы смогут проверить свой рабочий стаж через интернет
Новости сегодня
08:21 Паралимпиец Рептюх завоевал третью медаль на Играх в Пхенчхане
08:18 Канада обвинила РФ в преступлениях против человечности в Сирии
08:13 Смешные снимки, на которых происходит не то, что кажется на первый взгляд
08:11 На этой неделе Землю накроет минимум тремя магнитными бурями
08:09 Компания Hyundai представила свою вариацию "автомобиля будущего"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга Какой будет реакция Нафтогаза при неуплате Газпромом долга
Новости: Адвокаты Кернеса: Доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства ГПУ недействительны
Новости: Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ
Новости: Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок" Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок"
Добавить комментарий
0