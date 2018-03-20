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Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке

Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке
07:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Это блюдо - находка для хорошей хозяйки, ведь оно не займет много времени и сэкономит средства.

От вас требуется только сложить все ингредиенты в чашу мультиварки и немного подождать, пока оно запечется.

Ингредиенты:

  • куриное филе 4 шт.
  • сыр твердый 100 г
  • помидоры 2 шт.
  • лук репчатый 0.5 шт.
  • вода 4 ст.л.
  • йогурт 2 ст.л.
  • соль 1 ч.л.
  • перец черный молотый 0.5 ч.л.

Приготовление:

1. Промыть куриное филе, хорошо отбить на рабочей поверхности.

2. Отдельно смешать молотый перец с солью, смесью натереть мясо.

3. В чашу мультиварки налить воду, выложить филе, нарезанный кружочками репчатый лук.

4. Сверху – натуральный йогурт, вылить по половине столовой ложки на филе.

5. Также на каждое филе положить по кружку помидоров.

6. Поставить режим «Тушение» на полчаса.

7. После окончания приготовления посыпать блюдо тертым твердым сыром и прогреть еще пять-семь минут.

Подавать, украсив веточками зелени. Приятного аппетита!

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