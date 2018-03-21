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Рецепт дня: ароматная курица по-японски
07:05 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Отличное и не хлопотное блюдо для семейного или романтического ужина.
Пикантный и необычный вкус обыденной куриной грудки удивит всех ваших домочадцев.
Нам понадобится:
600 г куриного филе;
3 ст.л. соевого соуса;
1 ст.л. белого сухого вина;
1 ст.л. меда;
масло растительное;
перец и соль;
Способ приготовления:
1. Отбить слегка куриное филе до выравнивания толщины куска, обжарить в небольшом количестве масла со всех сторон.
2. Смешать вино, соевый соус, мед, вылить полученный соус в мясо, поперчить, посолить, сделать сильный огонь, жарить, периодически поливая соусом и переворачивая, около 15 минут.
3. Готовое блюдо для удобства порезать на небольшие пластинки.
Это блюдо подается с рисом и брокколи. Не забудьте полить гарнир соусом. Приятного аппетита!
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