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Рецепт дня: ароматная курица по-японски

Курица по-японски
07:05 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Отличное и не хлопотное блюдо для семейного или романтического ужина.

Пикантный и необычный вкус обыденной куриной грудки удивит всех ваших домочадцев.

Нам понадобится:

600 г куриного филе;

3 ст.л. соевого соуса;

1 ст.л. белого сухого вина;

1 ст.л. меда;

масло растительное;

перец и соль;

Способ приготовления:

1. Отбить слегка куриное филе до выравнивания толщины куска, обжарить в небольшом количестве масла со всех сторон.

2. Смешать вино, соевый соус, мед, вылить полученный соус в мясо, поперчить, посолить, сделать сильный огонь, жарить, периодически поливая соусом и переворачивая, около 15 минут.

3. Готовое блюдо для удобства порезать на небольшие пластинки.

Это блюдо подается с рисом и брокколи. Не забудьте полить гарнир соусом. Приятного аппетита!

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