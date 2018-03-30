Рецепт дня: "ленивый тирамису"

Готовим невероятно простой, но в то же время очень вкусный десерт из печенья в итальянском стиле. В его состав не входят сырые яйца и алкоголь.

Тирамису из печенья

Ингредиенты:

Сливочный сыр – 325 г

Крекеры – 100-150 г

Сливки 35% или сметана – 100 мл

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Сгущенное молоко с кофе – 2 ст.л.

Кофе – 50 мл

Тертый шоколад – 50 г

Рецепт приготовления:

1. Сливочный сыр перемешать со сгущенным молоком.

2. Охлажденные сливки или сметану взбить с сахарной пудрой.

3. Аккуратно соединить сливочную и сырную массы.

4. Печенье окунуть в кофе и выложить его на дно подходящей посуды. Сверху распределить часть сырной массы. Повторить слои несколько раз. Сверху должен оказаться крем.

5. Готовый десерт посыпать тертым шоколадом и отправить в холодильник на два часа.