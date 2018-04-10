Рецепт дня: корсиканская творожная запеканка с апельсинами
Фиадоне с цедрой и цукатами получается очень вкусным и воздушным.
Фиадоне – это корсиканский сырный пирог. В оригинальном рецепте для него используется сыр броккио, который производится только на острове Корсика. Вы можете заменить его рикоттой или не слишком кислым домашним творогом.
Фиадоне с апельсинами
Ингредиенты:
- 1/2 стакана сахара
- 3 яйца
- цедра 1 апельсина
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- щепотка соли
- 1 стакан домашнего творога
- ваниль
- горсть апельсиновых цукатов
- кусочек сливочного масла
Рецепт приготовления:
1. Духовку разогреть до 190 С.
2. Апельсин тщательно помыть, по возможности обдать его кипятком. Мелко натереть цедру (только оранжевую часть).
3. В большой миске растереть сахар с яйцами добела.
4. Добавить цедру апельсина, крахмал, ваниль и щепотку соли, тщательно перемешать.
5. Добавить перетертый через сито творог, нарезанные цукаты и снова перемешать до однородности.
6. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом, вылить тесто.
7. Уменьшить температуру духовки до 175 С и выпекать фиадоне в течение 30-40 минут.
8. Слегка остудить и подавать вместе со взбитыми сливками или апельсиновым джемом.