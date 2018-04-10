Рецепт дня: корсиканская творожная запеканка с апельсинами

Фиадоне – это корсиканский сырный пирог. В оригинальном рецепте для него используется сыр броккио, который производится только на острове Корсика. Вы можете заменить его рикоттой или не слишком кислым домашним творогом.

Фиадоне с апельсинами

Ингредиенты:

1/2 стакана сахара

3 яйца

цедра 1 апельсина

1 ст.л. кукурузного крахмала

щепотка соли

1 стакан домашнего творога

ваниль

горсть апельсиновых цукатов

кусочек сливочного масла

Рецепт приготовления:

1. Духовку разогреть до 190 С.

2. Апельсин тщательно помыть, по возможности обдать его кипятком. Мелко натереть цедру (только оранжевую часть).

3. В большой миске растереть сахар с яйцами добела.

4. Добавить цедру апельсина, крахмал, ваниль и щепотку соли, тщательно перемешать.

5. Добавить перетертый через сито творог, нарезанные цукаты и снова перемешать до однородности.

6. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом, вылить тесто.

7. Уменьшить температуру духовки до 175 С и выпекать фиадоне в течение 30-40 минут.

8. Слегка остудить и подавать вместе со взбитыми сливками или апельсиновым джемом.