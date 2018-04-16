Рецепт дня: сэндвичи с запеченной курицей, брынзой и овощами

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Ингредиенты:

8 ломтиков цельнозернового хлеба

1 пучок редиски

2 свежих огурца

100 г брынзы

100 г сливочного сыра

200 г запеченного куриного филе

1 красная луковица

несколько перьев зеленого лука

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.

Куриное филе порезать тонкими ломтиками.

Лук очистить и нарезать кольцами.

Брынзу нарезать тонкими пластинками.

Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На 4 кусочка хлеба выложить кружки редиса. На 2 ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на 2 кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.

Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.

Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской.

По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.