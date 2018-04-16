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Рецепт дня: сэндвичи с запеченной курицей, брынзой и овощами

сэндвичи с запеченной курицей, брынзой и овощами
07:05 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Вкусная идея для вылазки на природу.

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков цельнозернового хлеба
  • 1 пучок редиски
  • 2 свежих огурца
  • 100 г брынзы
  • 100 г сливочного сыра
  • 200 г запеченного куриного филе
  • 1 красная луковица
  • несколько перьев зеленого лука
  • соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.

Куриное филе порезать тонкими ломтиками.

Лук очистить и нарезать кольцами.

Брынзу нарезать тонкими пластинками.

Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На 4 кусочка хлеба выложить кружки редиса. На 2 ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на 2 кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.

Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.

Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской.

По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

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Все по теме:

Брынза, Еда, Овощи, Питание, Редис, Рецепт, Рецепт дня, сэндвичи с запеченной курицей.
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