Рецепт дня: сэндвичи с запеченной курицей, брынзой и овощами
Вкусная идея для вылазки на природу.
Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника.
Сэндвичи для пикника с курицей и редисом
Ингредиенты:
- 8 ломтиков цельнозернового хлеба
- 1 пучок редиски
- 2 свежих огурца
- 100 г брынзы
- 100 г сливочного сыра
- 200 г запеченного куриного филе
- 1 красная луковица
- несколько перьев зеленого лука
- соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
Лук очистить и нарезать кольцами.
Брынзу нарезать тонкими пластинками.
Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На 4 кусочка хлеба выложить кружки редиса. На 2 ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на 2 кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.
Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской.
По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.