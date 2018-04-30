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Рецепт дня: салат из редиски с огурцом, помидором и сыром Фета
07:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Такой салатик лучше подавать сразу, пока овощи свежие и хрустящие!
На 2 порции этого чудесного весенне-летнего салата вам нужно:
- 1 большой помидор;
- 1 длинный или 2 небольших огурца;
- 3-4 средних редиски;
- 1/2 пучка зеленого лука;
- 100 гр. сыра Фета;
- соль, перец и оливковое масло;
- петрушка и укроп исключительно на ваш вкус
Приготовление:
1. Нарезать овощи: огурцы на небольшие четвертинки, редис можно порезать тонкими кружками, помидор на небольшие кубики. Зеленый лук мелко порубить.
2. Смешать все овощи и зелень в салатнике. Добавить сыр Фета, нарезанный кубиками.
3. Посолить, поперчить, полить оливковым маслом и аккуратно перемешать!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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