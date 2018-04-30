Рецепт дня: салат из редиски с огурцом, помидором и сыром Фета

На 2 порции этого чудесного весенне-летнего салата вам нужно:

1 большой помидор;

1 длинный или 2 небольших огурца;

3-4 средних редиски;

1/2 пучка зеленого лука;

100 гр. сыра Фета;

соль, перец и оливковое масло;

петрушка и укроп исключительно на ваш вкус

Приготовление:

1. Нарезать овощи: огурцы на небольшие четвертинки, редис можно порезать тонкими кружками, помидор на небольшие кубики. Зеленый лук мелко порубить.

2. Смешать все овощи и зелень в салатнике. Добавить сыр Фета, нарезанный кубиками.

3. Посолить, поперчить, полить оливковым маслом и аккуратно перемешать!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!