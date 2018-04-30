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Рецепт дня: салат из редиски с огурцом, помидором и сыром Фета

Салат из редиски с огурцом, помидором и сыром Фета
07:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Такой салатик лучше подавать сразу, пока овощи свежие и хрустящие!

На 2 порции этого чудесного весенне-летнего салата вам нужно:

  • 1 большой помидор;
  • 1 длинный или 2 небольших огурца;
  • 3-4 средних редиски;
  • 1/2 пучка зеленого лука;
  • 100 гр. сыра Фета;
  • соль, перец и оливковое масло;
  • петрушка и укроп исключительно на ваш вкус

Приготовление:

1. Нарезать овощи: огурцы на небольшие четвертинки, редис можно порезать тонкими кружками, помидор на небольшие кубики. Зеленый лук мелко порубить.

2. Смешать все овощи и зелень в салатнике. Добавить сыр Фета, нарезанный кубиками.

3. Посолить, поперчить, полить оливковым маслом и аккуратно перемешать!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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