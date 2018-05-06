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Рецепт дня: клубничный тарт со сметанной заливкой
07:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Если вы купили кислую клубнику, приготовьте из нее вкусный домашний пирог.

Тарт - особая разновидность открытого пирога из песочного теста, представитель традиционной кухни южных областей Франции. Сегодня мы приготовим сладкий тарт с начинкой из сметаны, клубники и ванили.

Ингредиенты:

Для теста:

185 г муки

100 г мягкого масла

35 г сахарной пудры

щепотка соли

1 яйцо

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Для начинки:

большая горсть клубники

300 г сметаны

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1.5 ст.л. муки

1 ст.л. крахмала

Рецепт приготовления:

Замесить тесто изо всех ингредиентов. Выложить его в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Сформировать бортики, наколоть поверхность вилкой и поставить в холодильник, пока готовится начинка.

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Для начинки смешать сметану, сахар, ваниль, муку и крахмал. Клубнику помыть, удалить хвостики и нарезать пластинками.

Выложить ягоды на тесто, чтобы они полностью покрывали дно. Залить сметанной начинкой.

Отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на 40 минут. За это время тесто должно подрумянится, а заливка загустеть.

Остудить пирог в холодильнике и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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