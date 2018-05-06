Рецепт дня: клубничный тарт со сметанной заливкой
Если вы купили кислую клубнику, приготовьте из нее вкусный домашний пирог.
Тарт - особая разновидность открытого пирога из песочного теста, представитель традиционной кухни южных областей Франции. Сегодня мы приготовим сладкий тарт с начинкой из сметаны, клубники и ванили.
Ингредиенты:
Для теста:
185 г муки
100 г мягкого масла
35 г сахарной пудры
щепотка соли
1 яйцо
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Для начинки:
большая горсть клубники
300 г сметаны
100 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
1.5 ст.л. муки
1 ст.л. крахмала
Рецепт приготовления:
Замесить тесто изо всех ингредиентов. Выложить его в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Сформировать бортики, наколоть поверхность вилкой и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
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Для начинки смешать сметану, сахар, ваниль, муку и крахмал. Клубнику помыть, удалить хвостики и нарезать пластинками.
Выложить ягоды на тесто, чтобы они полностью покрывали дно. Залить сметанной начинкой.
Отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на 40 минут. За это время тесто должно подрумянится, а заливка загустеть.
Остудить пирог в холодильнике и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!