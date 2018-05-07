Вкусный салат с брынзой и овощами, который не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и насытит организм витаминами.

Вкусный салат с брынзой и овощами, который не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и насытит организм витаминами. Шопский салат ("шопска салата") - наверное самый любимый овощной салат Болгарии, по популярности он не уступает греческому хотя оба салата очень похожи. Ни одно застолье в болгарских семейных тавернах не обходится без шопского салата, это и закуска, и гарнир, и основное блюдо.