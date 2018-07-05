Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Простой рецепт на 4 порции, порадует не только вас, но и ваших близких.
Макароны с куриным филе под сливочным соусом - залог хорошего ужина. Такое блюдо осилит даже начинающий кулинар.
Паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Ингредиенты:
Паста - 400 г
Куриное филе - 500 г
Лук репчатый - 1-2 шт.
Сметана - 250 г
или сливки - 250 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Прованские травы - по вкусу
Приготовление:
- Продукты для приготовления пасты с куриной грудкой перед вами. Ну и, конечно, понадобятся любые макароны из пшеницы твердых сортов.
- Куриное филе вымыть и обсушить, нарезать кусочками.
- Лук репчатый очистить, помыть и мелко нарезать кубиками
- Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить филе и лук, жарить, помешивая, на среднем огне до готовности (около 20 минут)
- Посолить, поперчить, добавить специи. Перемешать. Добавить сметану (или сливки). Перемешать. Накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Оставить под крышкой еще на 5-10 минут
- Налить в кастрюлю воду, вскипятить, посолить воду. В кипящую воду опустить макаронные изделия, перемешать, налить 2 ч. ложки растительного масла. Дать вскипеть, перемешать. Варить на среднем огне до готовности, согласно инструкции (7-10 минут)
- Промыть макароны. Дать воде стечь
- Выложить пасту к курице. Хорошо перемешать пасту с куриной грудкой и можно подавать
- Паста с куриной грудкой под сливочным соусом готова.
Приятного аппетита!