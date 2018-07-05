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Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом

Паста c куриной грудкой под сливочным соусом
07:12 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Простой рецепт на 4 порции, порадует не только вас, но и ваших близких.

Макароны с куриным филе под сливочным соусом - залог хорошего ужина. Такое блюдо осилит даже начинающий кулинар.

Паста c куриной грудкой под сливочным соусом

Ингредиенты:

Паста - 400 г

Куриное филе - 500 г

Лук репчатый - 1-2 шт.

Сметана - 250 г

или сливки - 250 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Прованские травы - по вкусу

Приготовление:

- Продукты для приготовления пасты с куриной грудкой перед вами. Ну и, конечно, понадобятся любые макароны из пшеницы твердых сортов.

- Куриное филе вымыть и обсушить, нарезать кусочками.

- Лук репчатый очистить, помыть и мелко нарезать кубиками

- Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить филе и лук, жарить, помешивая, на среднем огне до готовности (около 20 минут)

- Посолить, поперчить, добавить специи. Перемешать. Добавить сметану (или сливки). Перемешать. Накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Оставить под крышкой еще на 5-10 минут

- Налить в кастрюлю воду, вскипятить, посолить воду. В кипящую воду опустить макаронные изделия, перемешать, налить 2 ч. ложки растительного масла. Дать вскипеть, перемешать. Варить на среднем огне до готовности, согласно инструкции (7-10 минут)

- Промыть макароны. Дать воде стечь

- Выложить пасту к курице. Хорошо перемешать пасту с куриной грудкой и можно подавать

- Паста с куриной грудкой под сливочным соусом готова.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Курица, Паста, Рецепт дня, Сливки, Ужин.
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