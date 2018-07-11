Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Рецепт дня: низкокалорийное овсяное печенье

Рецепт овсяного печенья
07:16 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Овсяное диетическое печенье станет украшением стола и радостью желудка, если вы на диете или отдаете предпочтение правильным домашним сладостям.

Полезный состав и легкость в приготовлении делают этот десерт незаменимым для любого кулинара. И ведь только представьте, добавляя различные любимые ингредиенты в основу для печенья, можно каждый раз удивлять себя и близких новым шедевром.

Рецепт дня: яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром

Для приготовления 10-12 печенюшек нужно:

- 100 гр овсяных хлопьев или геркулеса;

- 100 гр обезжиренного творога (если сложно будет найти 0%, берите самый низкий процент);

- 2 яичных белка; горсть изюма или кураги (ее нужно порезать)

- 1 ст.ложка меда корица, ванилин на ваш вкус.

Самые лучшие продукты на ужин для тех, кто худеет

Осторожно: псевдополезные продукты, которые мы так любим

Приготовление:

1.Предварительно замачиваем изюм. Измельчаем курагу.

2. Взбить яичные белки. 

3. Смешиваем все ингредиенты в большой миске, должно получится плотное тесто.

4. Руками формируем шарики, которые выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Когда все шарики выложили на бумагу, с помощью ложки придавить каждый шарик, получится печенька.

5. Выпекать такое овсяное печенье нужно при температуре 180-200 градусов в течение 20 минут.

После того как печень будет готово, дать ему остыть, так оно будет еще более хрустящим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Диетические рецепты, Диетические сладости, Завтрак, Овсяное печенье, Печенье, Правильное питание, Рецепт, Рецепт дня, Рецепты для всей семьи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: курица с абрикосами Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой

Последние новости

По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото) Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0