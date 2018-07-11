Рецепт дня: низкокалорийное овсяное печенье

Полезный состав и легкость в приготовлении делают этот десерт незаменимым для любого кулинара. И ведь только представьте, добавляя различные любимые ингредиенты в основу для печенья, можно каждый раз удивлять себя и близких новым шедевром.

Для приготовления 10-12 печенюшек нужно:

- 100 гр овсяных хлопьев или геркулеса;

- 100 гр обезжиренного творога (если сложно будет найти 0%, берите самый низкий процент);

- 2 яичных белка; горсть изюма или кураги (ее нужно порезать)

- 1 ст.ложка меда корица, ванилин на ваш вкус.

Приготовление:

1.Предварительно замачиваем изюм. Измельчаем курагу.

2. Взбить яичные белки.

3. Смешиваем все ингредиенты в большой миске, должно получится плотное тесто.

4. Руками формируем шарики, которые выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Когда все шарики выложили на бумагу, с помощью ложки придавить каждый шарик, получится печенька.

5. Выпекать такое овсяное печенье нужно при температуре 180-200 градусов в течение 20 минут.

После того как печень будет готово, дать ему остыть, так оно будет еще более хрустящим.