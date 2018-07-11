Рецепт дня: низкокалорийное овсяное печенье
Овсяное диетическое печенье станет украшением стола и радостью желудка, если вы на диете или отдаете предпочтение правильным домашним сладостям.
Полезный состав и легкость в приготовлении делают этот десерт незаменимым для любого кулинара. И ведь только представьте, добавляя различные любимые ингредиенты в основу для печенья, можно каждый раз удивлять себя и близких новым шедевром.
Рецепт дня: яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром
Для приготовления 10-12 печенюшек нужно:
- 100 гр овсяных хлопьев или геркулеса;
- 100 гр обезжиренного творога (если сложно будет найти 0%, берите самый низкий процент);
- 2 яичных белка; горсть изюма или кураги (ее нужно порезать)
- 1 ст.ложка меда корица, ванилин на ваш вкус.
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Приготовление:
1.Предварительно замачиваем изюм. Измельчаем курагу.
2. Взбить яичные белки.
3. Смешиваем все ингредиенты в большой миске, должно получится плотное тесто.
4. Руками формируем шарики, которые выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Когда все шарики выложили на бумагу, с помощью ложки придавить каждый шарик, получится печенька.
5. Выпекать такое овсяное печенье нужно при температуре 180-200 градусов в течение 20 минут.
После того как печень будет готово, дать ему остыть, так оно будет еще более хрустящим.