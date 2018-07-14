Рецепт дня: творожная запеканка с ягодами
Простой рецепт вкусной творожной запеканки с сезонными ягодами, которая порадует ваших родных!
Вкус этой запеканки напомнит вам детство! В качестве начинки можно использовать любые сезонные ягоды.
Ингредиенты
- творог 600 г
- яйца 2 шт.
- сахар 3 ст.л.
- ванильный сахар 1 ст.л.
- мука или манная крупа 3 ст.л.
- черная смородина 250 г
- малина 100 г
- сливочное масло 25 г
- сметана 3-4 ст.л.
Способ приготовления
1. Творог выложить в миску (его можно предварительно протереть через сито).
2. Яйца перемешать с сахаром и ванилью.
3. Смешать творог с яйцами.
4. Всыпать манку, хорошо перемешать.
2. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину творожной массы и посыпать половиной ягод. Сверху распределить вторую половину творога и ягод, густо смазать сметаной.
3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Перед подачей остудить.
Подавать после полного остывания. Можно украсит сахарной пудрой или сметаной. Приятного аппетита!