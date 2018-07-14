Рецепт дня: творожная запеканка с ягодами

Вкус этой запеканки напомнит вам детство! В качестве начинки можно использовать любые сезонные ягоды.

Ингредиенты

- творог 600 г

- яйца 2 шт.

- сахар 3 ст.л.

- ванильный сахар 1 ст.л.

- мука или манная крупа 3 ст.л.

- черная смородина 250 г

- малина 100 г

- сливочное масло 25 г

- сметана 3-4 ст.л.

Способ приготовления

1. Творог выложить в миску (его можно предварительно протереть через сито).

2. Яйца перемешать с сахаром и ванилью.

3. Смешать творог с яйцами.

4. Всыпать манку, хорошо перемешать.

2. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину творожной массы и посыпать половиной ягод. Сверху распределить вторую половину творога и ягод, густо смазать сметаной.

3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Перед подачей остудить.

Подавать после полного остывания. Можно украсит сахарной пудрой или сметаной. Приятного аппетита!