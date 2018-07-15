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Рецепт дня: паста с кальмарами в томатном соусе

Паста с кальмарами в томатном соусе
07:24 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Готовим спагетти с морепродуктами и пряным соусом.

Кальмар – это моллюск, который любят все ценители морепродуктов. Сегодня мы расскажем, как приготовить итальянскую пасту с кальмарами, томатами черри, чесноком и белым вином.

Паста с кальмарами в томатном соусе

Ингредиенты:

  • 400 г пасты
  • 500 г очищенных кальмаров
  • 300 г помидоров черри
  • 1 зубчик чеснока
  • измельченная петрушка
  • белое вино
  • оливковое масло
  • острый перец
  • соль, молотый перец
  • тертый пармезан

Приготовление:

1. Обжарить чеснок в оливковом масле вместе с нарезанным острым перцем.

2. Добавить кальмары, нарезанные кольцами, и жарить несколько минут. Сбрызнуть вином и выпарить его на сильном огне.

3. Добавить помидоры черри, разрезанные пополам. Обжарить несколько минут, посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить 20 минут.

4. Тем временем сварить пасту и добавить ее в сковороду с томатным соусом и кальмарами.

5. Хорошо перемешать, выключить огонь и посыпать измельченной петрушкой. Подавать вместе с тертым пармезаном.

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15 июля, Кальмары, Паста, паста с кальмарами в томатном соусе, Рецепт, Рецепт дня, Соус, Спагетти, Томаты.
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