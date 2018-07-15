Рецепт дня: паста с кальмарами в томатном соусе
Готовим спагетти с морепродуктами и пряным соусом.
Кальмар – это моллюск, который любят все ценители морепродуктов. Сегодня мы расскажем, как приготовить итальянскую пасту с кальмарами, томатами черри, чесноком и белым вином.
Паста с кальмарами в томатном соусе
Ингредиенты:
- 400 г пасты
- 500 г очищенных кальмаров
- 300 г помидоров черри
- 1 зубчик чеснока
- измельченная петрушка
- белое вино
- оливковое масло
- острый перец
- соль, молотый перец
- тертый пармезан
Приготовление:
1. Обжарить чеснок в оливковом масле вместе с нарезанным острым перцем.
2. Добавить кальмары, нарезанные кольцами, и жарить несколько минут. Сбрызнуть вином и выпарить его на сильном огне.
3. Добавить помидоры черри, разрезанные пополам. Обжарить несколько минут, посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить 20 минут.
4. Тем временем сварить пасту и добавить ее в сковороду с томатным соусом и кальмарами.
5. Хорошо перемешать, выключить огонь и посыпать измельченной петрушкой. Подавать вместе с тертым пармезаном.