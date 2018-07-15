Рецепт дня: паста с кальмарами в томатном соусе

Кальмар – это моллюск, который любят все ценители морепродуктов. Сегодня мы расскажем, как приготовить итальянскую пасту с кальмарами, томатами черри, чесноком и белым вином.

Паста с кальмарами в томатном соусе

Ингредиенты:

400 г пасты

500 г очищенных кальмаров

300 г помидоров черри

1 зубчик чеснока

измельченная петрушка

белое вино

оливковое масло

острый перец

соль, молотый перец

тертый пармезан

Приготовление:

1. Обжарить чеснок в оливковом масле вместе с нарезанным острым перцем.

2. Добавить кальмары, нарезанные кольцами, и жарить несколько минут. Сбрызнуть вином и выпарить его на сильном огне.

3. Добавить помидоры черри, разрезанные пополам. Обжарить несколько минут, посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить 20 минут.

4. Тем временем сварить пасту и добавить ее в сковороду с томатным соусом и кальмарами.

5. Хорошо перемешать, выключить огонь и посыпать измельченной петрушкой. Подавать вместе с тертым пармезаном.