Рецепт дня: хачапури на гриле

Вся идея хачапури на гриле заключается в том, что иногда хочется поесть расплавленного сыра на природе, и основной проблемой является то, что он сразу растекается. Тонкая оболочка из теста решает эту проблему с лихвой

Хачапури на гриле

Ингредиенты на 4–6 порций:

500 г сулугуни

300 г муки

200 г воды

50 г вишневого варенья

соль

Рецепт приготовления:

1. Для теста смешиваем муку, воду и немного соли, можно добавить столовую ложку растительного масла.

2. Сулугуни и тесто разделяем на 4 части.

3. Тесто растягиваем в тонкий лист и оборачиваем им сыр, далее обжариваем хачапури со всех сторон на гриле до образования хрустящей корочки.

4. Едим сразу, в дополнение прекрасно подходят фруктовые и ягодные варенья.