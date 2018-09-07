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Рецепт дня: хачапури на гриле

Хачапури на гриле
07:49 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:www.obed.ru

Только пресное тесто и сулугуни – ничего лишнего.

Вся идея хачапури на гриле заключается в том, что иногда хочется поесть расплавленного сыра на природе, и основной проблемой является то, что он сразу растекается. Тонкая оболочка из теста решает эту проблему с лихвой

Хачапури на гриле

Ингредиенты на 4–6 порций:

  • 500 г сулугуни
  • 300 г муки
  • 200 г воды
  • 50 г вишневого варенья
  • соль

Рецепт приготовления:

1. Для теста смешиваем муку, воду и немного соли, можно добавить столовую ложку растительного масла.

2. Сулугуни и тесто разделяем на 4 части.

3. Тесто растягиваем в тонкий лист и оборачиваем им сыр, далее обжариваем хачапури со всех сторон на гриле до образования хрустящей корочки.

4. Едим сразу, в дополнение прекрасно подходят фруктовые и ягодные варенья.

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Рецепт, Рецепт дня, Сулугуни, Тесто, хачапури, Хачапури на гриле.
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