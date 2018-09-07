https://telegraf.com.ua/recepty/4457839-retsept-dnya-hachapuri-na-grile.html
Рецепт дня: хачапури на гриле
07:49 Сегодня Телеграф
Только пресное тесто и сулугуни – ничего лишнего.
Вся идея хачапури на гриле заключается в том, что иногда хочется поесть расплавленного сыра на природе, и основной проблемой является то, что он сразу растекается. Тонкая оболочка из теста решает эту проблему с лихвой
Хачапури на гриле
Ингредиенты на 4–6 порций:
- 500 г сулугуни
- 300 г муки
- 200 г воды
- 50 г вишневого варенья
- соль
Рецепт приготовления:
1. Для теста смешиваем муку, воду и немного соли, можно добавить столовую ложку растительного масла.
2. Сулугуни и тесто разделяем на 4 части.
3. Тесто растягиваем в тонкий лист и оборачиваем им сыр, далее обжариваем хачапури со всех сторон на гриле до образования хрустящей корочки.
4. Едим сразу, в дополнение прекрасно подходят фруктовые и ягодные варенья.
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