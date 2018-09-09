Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Самый вкусный тыквенный суп – это крем-суп.
Уже наступило время, когда можно готовить блюда из сочной тыквы. Этот осенний овощ прекрасно усваивается организмом, подходит для детского и диетического питания. Сегодня мы расскажем, как приготовить пряный суп с тыквой и картофелем.
Тыквенный суп с имбирем и морковью
Ингредиенты:
- 500 г мякоти тыквы
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ч.л. тертого имбиря
- 500 мл воды или бульона
- 100 мл сливок
- соль
- молотый черный перец
- молотый красный перец
- куркума
- растительное масло
Приготовление:
1. Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости.
2. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.
3. Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.
4. Поставить на огонь, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.
5. Подавать к столу вместе с хлебом, гренками или тыквенными семечками.