Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью

Уже наступило время, когда можно готовить блюда из сочной тыквы. Этот осенний овощ прекрасно усваивается организмом, подходит для детского и диетического питания. Сегодня мы расскажем, как приготовить пряный суп с тыквой и картофелем.

Тыквенный суп с имбирем и морковью

Ингредиенты:

500 г мякоти тыквы

3 картофелины

1 луковица

1 морковь

1 ч.л. тертого имбиря

500 мл воды или бульона

100 мл сливок

соль

молотый черный перец

молотый красный перец

куркума

растительное масло

Приготовление:

1. Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости.

2. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.

3. Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.

4. Поставить на огонь, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.

5. Подавать к столу вместе с хлебом, гренками или тыквенными семечками.