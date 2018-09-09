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Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью

Тыквенный крем-суп
07:29 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Самый вкусный тыквенный суп – это крем-суп.

Уже наступило время, когда можно готовить блюда из сочной тыквы. Этот осенний овощ прекрасно усваивается организмом, подходит для детского и диетического питания. Сегодня мы расскажем, как приготовить пряный суп с тыквой и картофелем.

Тыквенный суп с имбирем и морковью

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти тыквы
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 ч.л. тертого имбиря
  • 500 мл воды или бульона
  • 100 мл сливок
  • соль
  • молотый черный перец
  • молотый красный перец
  • куркума
  • растительное масло

Приготовление:

1. Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости.

2. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.

3. Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.

4. Поставить на огонь, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.

5. Подавать к столу вместе с хлебом, гренками или тыквенными семечками.

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9 сентября, Имбирь, Крем-суп, Морковь, Питание, Рецепт, Рецепт дня, Рецепт на 9 сентября, Сливки, Суп, Тыква.
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