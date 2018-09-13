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Рецепт дня: перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками

Перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками
07:52 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: ne-dieta.ru

Вкусный, ароматный, красивый и несложный в приготовлении яблочный десерт.

Тарт Татен – это французский пирог-перевертыш, который чаще всего пекут с яблочной начинкой. Творожная запеканка, приготовленная по его мотивам, получается по-осеннему ароматной и по-домашнему вкусной.

Ингредиенты:

Для карамелизированных яблок:

  • 1-2 средних яблока
  • немного лимонного сока
  • 50 г сливочного масла
  • 3 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. молотой корицы

Для запеканки:

  • 500 г творога
  • 100 г сметаны 20% жирности
  • 5 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1/2 ч.л. соды
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. манной крупы
  • сливочное масло – для смазывания формы

Рецепт приготовления:

1. Яблоки, очищенные от кожуры и сердцевины, нарежьте не слишком тонкими пластинками и сбрызните лимонным соком.

2. Возьмите глубокую чугунную сковороду-сотейник диаметром около 20 см или другую форму, пригодную для плиты и духовки. Растопите в ней нарезанное сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Доведите смесь до кипения.

3. Выложите кусочки яблок ровным слоем на карамель. Аккуратно перемешайте яблоки с карамелью, потушите до мягкости. Кусочки яблок не должны потерять свою форму.

4. Соедините все ингредиенты для запеканки в большой миске и взбейте их блендером до получения однородной массы.

5. Получившимся тестом залейте карамелизированные яблоки.

6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть. Проведите ножом вокруг стенок формы и аккуратно переложите запеканку на блюдо.

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