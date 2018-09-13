Рецепт дня: перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками
Вкусный, ароматный, красивый и несложный в приготовлении яблочный десерт.
Тарт Татен – это французский пирог-перевертыш, который чаще всего пекут с яблочной начинкой. Творожная запеканка, приготовленная по его мотивам, получается по-осеннему ароматной и по-домашнему вкусной.
Ингредиенты:
Для карамелизированных яблок:
- 1-2 средних яблока
- немного лимонного сока
- 50 г сливочного масла
- 3 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. молотой корицы
Для запеканки:
- 500 г творога
- 100 г сметаны 20% жирности
- 5 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1/2 ч.л. соды
- 3 яйца
- 2 ст.л. манной крупы
- сливочное масло – для смазывания формы
Рецепт приготовления:
1. Яблоки, очищенные от кожуры и сердцевины, нарежьте не слишком тонкими пластинками и сбрызните лимонным соком.
2. Возьмите глубокую чугунную сковороду-сотейник диаметром около 20 см или другую форму, пригодную для плиты и духовки. Растопите в ней нарезанное сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Доведите смесь до кипения.
3. Выложите кусочки яблок ровным слоем на карамель. Аккуратно перемешайте яблоки с карамелью, потушите до мягкости. Кусочки яблок не должны потерять свою форму.
4. Соедините все ингредиенты для запеканки в большой миске и взбейте их блендером до получения однородной массы.
5. Получившимся тестом залейте карамелизированные яблоки.
6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть. Проведите ножом вокруг стенок формы и аккуратно переложите запеканку на блюдо.