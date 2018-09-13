Рецепт дня: перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками

Тарт Татен – это французский пирог-перевертыш, который чаще всего пекут с яблочной начинкой. Творожная запеканка, приготовленная по его мотивам, получается по-осеннему ароматной и по-домашнему вкусной.

Ингредиенты:

Для карамелизированных яблок:

1-2 средних яблока

немного лимонного сока

50 г сливочного масла

3 ст.л. сахара

1/2 ч.л. молотой корицы

Для запеканки:

500 г творога

100 г сметаны 20% жирности

5 ст.л. сахара

1 ч.л. ванильного сахара

1/2 ч.л. соды

3 яйца

2 ст.л. манной крупы

сливочное масло – для смазывания формы

Рецепт приготовления:

1. Яблоки, очищенные от кожуры и сердцевины, нарежьте не слишком тонкими пластинками и сбрызните лимонным соком.

2. Возьмите глубокую чугунную сковороду-сотейник диаметром около 20 см или другую форму, пригодную для плиты и духовки. Растопите в ней нарезанное сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Доведите смесь до кипения.

3. Выложите кусочки яблок ровным слоем на карамель. Аккуратно перемешайте яблоки с карамелью, потушите до мягкости. Кусочки яблок не должны потерять свою форму.

4. Соедините все ингредиенты для запеканки в большой миске и взбейте их блендером до получения однородной массы.

5. Получившимся тестом залейте карамелизированные яблоки.

6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть. Проведите ножом вокруг стенок формы и аккуратно переложите запеканку на блюдо.