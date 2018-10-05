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Рецепт дня: морковный кекс с глазурью

Морковный кекс с глазурью
07:42 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: oso-de-oro.livejournal.com

Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра – вкусный и простой десерт американской кухни.

Чтобы сделать вкус кекса более насыщенным, вы можете добавить в тесто горсть поджаренных и порубленных орехов. Кроме этого, колотыми орешками или лимонной цедрой можно украсить глазурь.

Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра

Ингредиенты:

  • 400 г моркови
  • 250 г муки
  • 250 г мягкого сливочного масла
  • 200 г сахара (желательно коричневого)
  • 4 яйца
  • 2 ч.л.разрыхлителя
  • 1 ч.л. соды
  • 1 ч.л. корицы
  • щепотка мускатного ореха (молотого)
  • 1 ч.л. соли

Для глазури:

  • 1 упаковка сливочного сыра
  • 60 г сахарной пудры
  • 60 г сливочного масла (растопленного)
  • лимонный сок

Рецепт приготовления:

1. Нагрейте духовку до 180 градусов. Очистите морковь и натрите на терке.

2. Взбейте миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром, добавьте по желанию экстракт ванили. Потом по одному добавьте яйца и взбейте до однородности.

3. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и мускатный орех. Всыпьте сухие ингредиенты к яичной смеси, хорошо перемешайте. Добавьте в смесь тертую морковь.

4. Смажьте форму для пирога или для кекса, переложите туда тесто и выпекайте 40-50 минут или до того, как полностью пропечется. Проверьте зубочисткой.

5. Для глазури смешайте сливочный сыр, растопленное масло и лимонный сок, постепенно всыпьте сахарную пудру. Покройте остывший кекс.

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Глазурь, Кекс, Морковный кекс, Морковный кекс с глазурью, Рецепт, Рецепт дня.
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