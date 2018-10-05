Рецепт дня: морковный кекс с глазурью
Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра – вкусный и простой десерт американской кухни.
Чтобы сделать вкус кекса более насыщенным, вы можете добавить в тесто горсть поджаренных и порубленных орехов. Кроме этого, колотыми орешками или лимонной цедрой можно украсить глазурь.
Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра
Ингредиенты:
- 400 г моркови
- 250 г муки
- 250 г мягкого сливочного масла
- 200 г сахара (желательно коричневого)
- 4 яйца
- 2 ч.л.разрыхлителя
- 1 ч.л. соды
- 1 ч.л. корицы
- щепотка мускатного ореха (молотого)
- 1 ч.л. соли
Для глазури:
- 1 упаковка сливочного сыра
- 60 г сахарной пудры
- 60 г сливочного масла (растопленного)
- лимонный сок
Рецепт приготовления:
1. Нагрейте духовку до 180 градусов. Очистите морковь и натрите на терке.
2. Взбейте миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром, добавьте по желанию экстракт ванили. Потом по одному добавьте яйца и взбейте до однородности.
3. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и мускатный орех. Всыпьте сухие ингредиенты к яичной смеси, хорошо перемешайте. Добавьте в смесь тертую морковь.
4. Смажьте форму для пирога или для кекса, переложите туда тесто и выпекайте 40-50 минут или до того, как полностью пропечется. Проверьте зубочисткой.
5. Для глазури смешайте сливочный сыр, растопленное масло и лимонный сок, постепенно всыпьте сахарную пудру. Покройте остывший кекс.