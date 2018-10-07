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Рецепт дня: куриные наггетсы в кукурузной панировке

Куриные наггетсы в кукурузной панировке
07:37 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Эту горячую закуску можно подавать с картофельным пюре и свежими овощами.

Куриные наггетсы в кукурузной панировке – популярная закуска американской кухни. Чтобы ее приготовить, вам понадобятся несладкие кукурузные хлопья.

Куриные наггетсы в кукурузной панировке

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • соль, молотый перец
  • приправа для курицы
  • маленькая упаковка несладких кукурузных хлопьев
  • 1-2 яйца
  • растительное масло

Приготовление:

1. Куриные грудки помыть и обсушить. Нарезать пластинками и посыпать специями. Перемешать и дать постоять 15-20 минут.

2. Тем временем измельчить кукурузные хлопья в крошку, пересыпать их на широкую плоскую тарелку.

3. Яйцо взбить вилкой в миске.

4. Обмакнуть кусочки курицы во взбитое яйцо и обвалять в кукурузных хлопьях.

5. Обжарить наггетсы на сильно разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Не пересушить – курица должна оставаться сочной.

6. Готовые наггетсы выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

7. Подавать жареное филе вместе с овощами, картофельным пюре и любым соусом на свой вкус.

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Все по теме:

Кукурузные сухари, Курица, Наггетсы, Панировка, Питание, Рецепт, Рецепт дня, Сухари, Филе курицы.
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