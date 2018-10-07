Рецепт дня: куриные наггетсы в кукурузной панировке

Куриные наггетсы в кукурузной панировке – популярная закуска американской кухни. Чтобы ее приготовить, вам понадобятся несладкие кукурузные хлопья.

Куриные наггетсы в кукурузной панировке

Ингредиенты:

2 куриных филе

соль, молотый перец

приправа для курицы

маленькая упаковка несладких кукурузных хлопьев

1-2 яйца

растительное масло

Приготовление:

1. Куриные грудки помыть и обсушить. Нарезать пластинками и посыпать специями. Перемешать и дать постоять 15-20 минут.

2. Тем временем измельчить кукурузные хлопья в крошку, пересыпать их на широкую плоскую тарелку.

3. Яйцо взбить вилкой в миске.

4. Обмакнуть кусочки курицы во взбитое яйцо и обвалять в кукурузных хлопьях.

5. Обжарить наггетсы на сильно разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Не пересушить – курица должна оставаться сочной.

6. Готовые наггетсы выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

7. Подавать жареное филе вместе с овощами, картофельным пюре и любым соусом на свой вкус.