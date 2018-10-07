Рецепт дня: куриные наггетсы в кукурузной панировке
Эту горячую закуску можно подавать с картофельным пюре и свежими овощами.
Куриные наггетсы в кукурузной панировке – популярная закуска американской кухни. Чтобы ее приготовить, вам понадобятся несладкие кукурузные хлопья.
Куриные наггетсы в кукурузной панировке
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- соль, молотый перец
- приправа для курицы
- маленькая упаковка несладких кукурузных хлопьев
- 1-2 яйца
- растительное масло
Приготовление:
1. Куриные грудки помыть и обсушить. Нарезать пластинками и посыпать специями. Перемешать и дать постоять 15-20 минут.
2. Тем временем измельчить кукурузные хлопья в крошку, пересыпать их на широкую плоскую тарелку.
3. Яйцо взбить вилкой в миске.
4. Обмакнуть кусочки курицы во взбитое яйцо и обвалять в кукурузных хлопьях.
5. Обжарить наггетсы на сильно разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Не пересушить – курица должна оставаться сочной.
6. Готовые наггетсы выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
7. Подавать жареное филе вместе с овощами, картофельным пюре и любым соусом на свой вкус.