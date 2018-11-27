Рецепт дня: закуска "Мандаринки"

Компактные "мандаринки" на вкус вовсе не такие, как могут показаться. Приготовить это блюдо очень просто.
Вам понадобится:
Сыр твердых сортов (150-200 граммов);
2-3 яйца, сваренных вкрутую;
несколько зубчиков чеснока;
2-3 отварных моркови;
майонез, соль по вкусу;
зелень;
подсолнечное масло
Приготовление:
1. Сыр и яйца трутся на мелкой терке, а затем к ним добавляют измельченный чеснок и немного майонеза.
2. Разделяем массу на шарики одинакового размера. Каждый такой шарик выкладывается на тарелку, которую нужно поставить в морозилку на 10-15 минут. Благодаря холоду начинка быстро застынет.
3. Отварную морковь натираем на мелкой терке и добавляем соль по вкусу.
4. Из морковной массы формируется блинчик. Чтобы это было легче сделать, пальцы следует обмакнуть в подсолнечное масло. В каждый морковный блинчик заворачиваем шарик начинки из морозилки, а затем придаем закуске форму мандарина.
5. Из петрушки или другой зелени делаем хвостик для украшения. Закуска готова.
Приятного аппетита!