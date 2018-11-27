Рецепт дня: закуска "Мандаринки"

Необычное оформление этой закуски обязательно привлечет к ней внимание гостей.

Компактные "мандаринки" на вкус вовсе не такие, как могут показаться. Приготовить это блюдо очень просто.

Вам понадобится:

Сыр твердых сортов (150-200 граммов);

2-3 яйца, сваренных вкрутую;

несколько зубчиков чеснока;

2-3 отварных моркови;

майонез, соль по вкусу;

зелень;

подсолнечное масло

Приготовление:

1. Сыр и яйца трутся на мелкой терке, а затем к ним добавляют измельченный чеснок и немного майонеза.

2. Разделяем массу на шарики одинакового размера. Каждый такой шарик выкладывается на тарелку, которую нужно поставить в морозилку на 10-15 минут. Благодаря холоду начинка быстро застынет.

3. Отварную морковь натираем на мелкой терке и добавляем соль по вкусу.

4. Из морковной массы формируется блинчик. Чтобы это было легче сделать, пальцы следует обмакнуть в подсолнечное масло. В каждый морковный блинчик заворачиваем шарик начинки из морозилки, а затем придаем закуске форму мандарина.

5. Из петрушки или другой зелени делаем хвостик для украшения. Закуска готова.

Приятного аппетита!