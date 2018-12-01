Рецепт дня: постный рыбный пирог

Вкусный рецепт блюда в Рождественский пост, который понравиться всем!

Тесто пирога очень нежное, воздушное и просто тает во рту. И начинка к месту. Отведав его, родные и друзья будут говорить вам нескончаемое спасибо, спасибо!!!

Ингредиенты:

6 грамм дрожжи

1 стак. вода

4 ч. л. сахар

3/4 ч. л. соль

130 мл растительное масло

450 грамм мука

1 штук луковица

1/3 стак. рис

600 грамм рыба

Приготовление:

В теплой воде развела сухие дрожжи, добавила соль. сахар, растительное масло. Перемешала все, постепенно добавила муку (440г). Замесила тесто. Оно чуть-чуть было липкое, но я не стала забивать его мукой.Поставила тесто на 2 часа в теплое место.

Отварила в подсоленной воде рис до полуготовности. Почистила рыбу (брала минтай), порезала на порционные кусочки. посолила, дала 10 мин постоять, чтобы кусочки пропитались солью, затем обжарила на сковороде на растительном масле. Остудила и удалила из рыбы косточки. Отдельно обжарила лук. Смешала с рисом рыбу и лук.

Раскатала 2/3 теста, выложила его в слегка смазанную растительным маслом сковороду так. чтобы сформировались бортики. Выложила начинку.

Раскатала оставшееся тесто и накрыла им начинку, защипнула края.

Выпекала до образования красивой корочки в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовность проверила чистой деревянной зубочисткой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!