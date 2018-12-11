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Рецепт дня: кексы с лимонной меренгой

Рецепт дня: кексы с лимонной меренгой
07:24 Сегодня Телеграф

Мягкие, нежные, воздушные кексы с ароматной и кисловатой начинкой.

Любителям легкой сладкой выпечки с нежным лимонным вкусом должен прийтись по вкусу рецепт мини-кексов с лимонной начинкой и меренгой. Повторить их не составит никакого труда, готовить тесто не придется. Лимонные кексы с меренгой получаются нежными, легкими на вкус и очень вкусными. Не откажите себе в сладости и порадуйте близких необычным десертом!

Для лимонных кексов с меренгой вам понадобится:

100 гр песочного печенья;

3 яйца, разделенных на желтки и белки;

1 банка сгущенного молока;

цедра 1 лимона;

55 гр сахарной пудры.

Приступаем к приготовлению кексов:

1. В формочки поместите раскрошенное печенье, примните. В отдельной таре взбейте вместе желтки, банку сгущённого молока и лимонную цедру.

2. Взбейте белки вместе с сахарной пудрой до образования твердых пиков. Соберите кексы: налейте лимонно-сгущенную начинку, сверху украсьте шапочкой из взбитого белка с сахаром.

3. Отправьте запекаться в духовку на 10-15 минут или до золотистого цвета безе. Лимонные кексы с меренгой готовы.

Приятного аппетита!

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Лимон, Выпечка, Десерт, Как приготовить, Кексы, маренга, кексы с лимонной меренгой, лимонные кексы меренгой.
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