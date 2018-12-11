Рецепт дня: кексы с лимонной меренгой

Любителям легкой сладкой выпечки с нежным лимонным вкусом должен прийтись по вкусу рецепт мини-кексов с лимонной начинкой и меренгой. Повторить их не составит никакого труда, готовить тесто не придется. Лимонные кексы с меренгой получаются нежными, легкими на вкус и очень вкусными. Не откажите себе в сладости и порадуйте близких необычным десертом!
Для лимонных кексов с меренгой вам понадобится:
100 гр песочного печенья;
3 яйца, разделенных на желтки и белки;
1 банка сгущенного молока;
цедра 1 лимона;
55 гр сахарной пудры.
Приступаем к приготовлению кексов:
1. В формочки поместите раскрошенное печенье, примните. В отдельной таре взбейте вместе желтки, банку сгущённого молока и лимонную цедру.
2. Взбейте белки вместе с сахарной пудрой до образования твердых пиков. Соберите кексы: налейте лимонно-сгущенную начинку, сверху украсьте шапочкой из взбитого белка с сахаром.
3. Отправьте запекаться в духовку на 10-15 минут или до золотистого цвета безе. Лимонные кексы с меренгой готовы.
Приятного аппетита!