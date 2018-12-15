Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами

Этот рулет можно подавать на Новогодний стол!

Вкусная закуска к новогоднему праздничному столу! Вариаций начинки для кальмара великое множество, остановлюсь на своей любимой - это опята со сливочным сыром!

Ингредиенты:

опята 200 г

кальмары 4 тушки

сыр сливочный 250 г

сметана 200 г

лук-шалот 2 шт.

укроп свежий 1 пучок

яйца куриные 2 шт.

Приготовление:

Берем 3–4 крупные тушки кальмара. Потрошим. Кладем в кипящую подсоленную воду. Варим 5 минут. Вынимаем, даем немного остыть.

В сковороде обжариваем опята (у меня были из собственного летнего урожая, отваренные и замороженные) с луком и зеленью.

Смешиваем грибы со сливочным сыром. Можно сюда добавить еще пару вареных куриных яиц — лишним не будет.

Фаршируем грибами тушки кальмаров. Скрепляем зубочисткой края. Оставшуюся начинку распределите по поверхности, смажьте сметаной и отправьте в духовку на 30 минут при 180°C до образования румяной корочки.

Эта закуска займет достойное место на вашем новогоднем столе!

Приятного аппетита!