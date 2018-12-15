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Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами

Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Этот рулет можно подавать на Новогодний стол!

Вкусная закуска к новогоднему праздничному столу! Вариаций начинки для кальмара великое множество, остановлюсь на своей любимой - это опята со сливочным сыром!

Ингредиенты:

  • опята 200 г
  • кальмары 4 тушки
  • сыр сливочный 250 г
  • сметана 200 г
  • лук-шалот 2 шт.
  • укроп свежий 1 пучок
  • яйца куриные 2 шт.

Приготовление: 

Берем 3–4 крупные тушки кальмара. Потрошим. Кладем в кипящую подсоленную воду. Варим 5 минут. Вынимаем, даем немного остыть.

В сковороде обжариваем опята (у меня были из собственного летнего урожая, отваренные и замороженные) с луком и зеленью.

Смешиваем грибы со сливочным сыром. Можно сюда добавить еще пару вареных куриных яиц — лишним не будет.

Фаршируем грибами тушки кальмаров. Скрепляем зубочисткой края. Оставшуюся начинку распределите по поверхности, смажьте сметаной и отправьте в духовку на 30 минут при 180°C до образования румяной корочки.

Эта закуска займет достойное место на вашем новогоднем столе!

Приятного аппетита!

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Питание, Рецепт, Кальмар, Рецепт дня, Фаршированный рулет.
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