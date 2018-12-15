Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами

Вкусная закуска к новогоднему праздничному столу! Вариаций начинки для кальмара великое множество, остановлюсь на своей любимой - это опята со сливочным сыром!
Ингредиенты:
Приготовление:
Берем 3–4 крупные тушки кальмара. Потрошим. Кладем в кипящую подсоленную воду. Варим 5 минут. Вынимаем, даем немного остыть.
В сковороде обжариваем опята (у меня были из собственного летнего урожая, отваренные и замороженные) с луком и зеленью.
Смешиваем грибы со сливочным сыром. Можно сюда добавить еще пару вареных куриных яиц — лишним не будет.
Фаршируем грибами тушки кальмаров. Скрепляем зубочисткой края. Оставшуюся начинку распределите по поверхности, смажьте сметаной и отправьте в духовку на 30 минут при 180°C до образования румяной корочки.
Эта закуска займет достойное место на вашем новогоднем столе!
Приятного аппетита!