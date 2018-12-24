Рецепт дня: салат "Царский"

Щедро, богато, гурманно! Русская кухня в своем знатном гостеприимстве. Беспроигрышный коктейль морепродуктов, красной рыбы и икры - это поистине императорское решение, и поверьте, тарталетки с такой "начинкой" разойдутся на ура быстрее горячих пирожков.
Ингредиенты
Приготовление
1 Кальмары разморозить и очистить под струёй теплой воды, отварить в кипящей подсоленной воде не более 3-5 минут, остудить и порезать мелким кубиком.
2 С копченой нерки снять кожу, удалить хребет и мелкие косточки, филе порезать мелким кубиком. Вместо нерки можно использовать любую красную рыбу - лосось, форель, семгу как слобосоленую, так и копченую.
3 Креветки разморозить, обдать лимонным соком, приправить тертым свежим чесноком и черным перцем, помариновать 10-15 минут. Если креветки крупные некоктейльные, измельчить.
4 Отварные яйца мелко нашинковать.
5 У помидоров чайной ложкой удалить сок с косточками, томатную "мякоть" порезать мелким кубиком.
6 Все ингредиенты "Царского" салата смешать, заправить майонезом.
7 Разложить "Царский" салат в тарталетки, сверху каждую - щедро посыпать красной икрой, до подачи держать в холодильнике, при подаче декорировать свежей зеленью.
Приятного аппетита!