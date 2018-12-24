Рецепт дня: салат "Царский"

Этот "Царский" салат станет коронным блюдом для любого торжества, пати или вечеринки.

Щедро, богато, гурманно! Русская кухня в своем знатном гостеприимстве. Беспроигрышный коктейль морепродуктов, красной рыбы и икры - это поистине императорское решение, и поверьте, тарталетки с такой "начинкой" разойдутся на ура быстрее горячих пирожков.

Ингредиенты

Кальмар 3 тушки

Икра красная 100 граммов

Нерка 150 граммов

Креветки 200 граммов

Яйцо куриное 3 шт

Помидоры 3 шт

Сок лимона 2 ст.л

Перец черный молотый 1 ст.л

Чеснок 2 зубчика

Майонез 100 граммов

Зелень для подачи

Приготовление

1 Кальмары разморозить и очистить под струёй теплой воды, отварить в кипящей подсоленной воде не более 3-5 минут, остудить и порезать мелким кубиком.

2 С копченой нерки снять кожу, удалить хребет и мелкие косточки, филе порезать мелким кубиком. Вместо нерки можно использовать любую красную рыбу - лосось, форель, семгу как слобосоленую, так и копченую.

3 Креветки разморозить, обдать лимонным соком, приправить тертым свежим чесноком и черным перцем, помариновать 10-15 минут. Если креветки крупные некоктейльные, измельчить.

4 Отварные яйца мелко нашинковать.

5 У помидоров чайной ложкой удалить сок с косточками, томатную "мякоть" порезать мелким кубиком.

6 Все ингредиенты "Царского" салата смешать, заправить майонезом.

7 Разложить "Царский" салат в тарталетки, сверху каждую - щедро посыпать красной икрой, до подачи держать в холодильнике, при подаче декорировать свежей зеленью.

Приятного аппетита!