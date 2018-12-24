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Рецепт дня: салат "Царский"

Рецепт дня: салат &quot;Царский&quot;
07:41 Сегодня Телеграф tvoirecepty.ru Фото: из открытых источников

Этот "Царский" салат станет коронным блюдом для любого торжества, пати или вечеринки.

Щедро, богато, гурманно! Русская кухня в своем знатном гостеприимстве. Беспроигрышный коктейль морепродуктов, красной рыбы и икры - это поистине императорское решение, и поверьте, тарталетки с такой "начинкой" разойдутся на ура быстрее горячих пирожков. 

Ингредиенты

  • Кальмар 3 тушки
  • Икра красная 100 граммов
  • Нерка 150 граммов
  • Креветки 200 граммов
  • Яйцо куриное 3 шт
  • Помидоры 3 шт
  • Сок лимона 2 ст.л
  • Перец черный молотый 1 ст.л
  • Чеснок 2 зубчика
  • Майонез 100 граммов
  • Зелень для подачи

Приготовление

1 Кальмары разморозить и очистить под струёй теплой воды, отварить в кипящей подсоленной воде не более 3-5 минут, остудить и порезать мелким кубиком.

2 С копченой нерки снять кожу, удалить хребет и мелкие косточки, филе порезать мелким кубиком. Вместо нерки можно использовать любую красную рыбу - лосось, форель, семгу как слобосоленую, так и копченую.

3 Креветки разморозить, обдать лимонным соком, приправить тертым свежим чесноком и черным перцем, помариновать 10-15 минут. Если креветки крупные некоктейльные, измельчить.

4 Отварные яйца мелко нашинковать.

5 У помидоров чайной ложкой удалить сок с косточками, томатную "мякоть" порезать мелким кубиком.

6 Все ингредиенты "Царского" салата смешать, заправить майонезом.

7 Разложить "Царский" салат в тарталетки, сверху каждую - щедро посыпать красной икрой, до подачи держать в холодильнике, при подаче декорировать свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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Блюда, Новогодние праздники, Салаты, Новогодние блюда, Рецепт дня, Приготовление салатов, Салат Царский, Царский.
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