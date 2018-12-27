Рецепт дня: утиные ножки с красной капустой

Утка или гусь – традиционное новогоднее блюдо. Наш рецепт родом из Франции, точнее, из той ее части, что ближе к Германии. Там понимают толк и в утках, и в тушеной капусте.
Ингредиенты:
Для капусты:
Приготовление:
1 . Разогрейте духовку до 200 °С. Утиные ножки натрите солью и перцем, наколите кожу в нескольких местах. Уложите ножки в форму для запекания, положите сверху веточки тимьяна. Поставьте в духовку и запекайте, периодически поливая ножки выделившимся жиром, 20 минут. Снизьте температуру до 160 °С и готовьте еще 40 минут.
2 . Выньте форму из духовки и ложкой вычерпайте весь жир. Влейте красное вино и положите чернослив, перемешайте. Верните форму в духовку и готовьте, пока вино не выпарится наполовину.
3 . Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко порубите. Нарежьте капусту тонкой соломкой, грудинку - кубиками. Яблоко очистите, удалите семена, нарежьте соломкой.
4 . Разогрейте в большой сковороде оливковое масло и обжарьте лук и чеснок на среднем огне до мягкости. Положите грудинку и готовьте еще 3 минуты. Положите в сковороду капусту и обжарьте, помешивая, 5-7 минут. Добавьте сахар и уксус, готовьте 5 минут.
Приятного аппетита!