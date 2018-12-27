Скачать
Четверг, 27.12.2018
Депутат рассказал, почему в 2014 году не ввели военное положение
Депутат рассказал, почему в 2014 году не ввели военное положение
После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
Экс-форвард Динамо оформил дубль в чемпионате Бельгии
Экс-форвард Динамо оформил дубль в чемпионате Бельгии
Опубликовано видео запуска ракеты &quot;Авангард&quot; (Видео)
Опубликовано видео запуска ракеты "Авангард" (Видео)

Рецепт дня: утиные ножки с красной капустой

Смотрите фото (4)
Рецепт дня: утиные ножки с красной капустой
08:01 Сегодня Телеграф tvoireceptik.ho.ua Фото: pixabay

Совершенно замечательное, очень мягкое мясо, румяная корочка.

Утка или гусь – традиционное новогоднее блюдо. Наш рецепт родом из Франции, точнее, из той ее части, что ближе к Германии. Там понимают толк и в утках, и в тушеной капусте.

Ингредиенты:

  • 4 утиные ножки;
  • 150 мл сухого красного вина с насыщенным вкусом;
  • 12 плодов чернослива без косточек;
  • 8 веточек тимьяна;
  • соль;
  • свежемолотый черный перец.

Для капусты:

  • 100 гр. варено-копченой грудинки;
  • 1 краснокочанной капусты;
  • 1 большое зеленое яблоко;
  • 1 средняя луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. ложка коричневого сахара;
  • 1 ст. ложка яблочного уксуса;
  • оливковое масло;
  • соль;
  • свежемолотый черный перец.

Приготовление: 

1 . Разогрейте духовку до 200 °С. Утиные ножки натрите солью и перцем, наколите кожу в нескольких местах. Уложите ножки в форму для запекания, положите сверху веточки тимьяна. Поставьте в духовку и запекайте, периодически поливая ножки выделившимся жиром, 20 минут. Снизьте температуру до 160 °С и готовьте еще 40 минут.

2 . Выньте форму из духовки и ложкой вычерпайте весь жир. Влейте красное вино и положите чернослив, перемешайте. Верните форму в духовку и готовьте, пока вино не выпарится наполовину.

3 . Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко порубите. Нарежьте капусту тонкой соломкой, грудинку - кубиками. Яблоко очистите, удалите семена, нарежьте соломкой.

4 . Разогрейте в большой сковороде оливковое масло и обжарьте лук и чеснок на среднем огне до мягкости. Положите грудинку и готовьте еще 3 минуты. Положите в сковороду капусту и обжарьте, помешивая, 5-7 минут. Добавьте сахар и уксус, готовьте 5 минут.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Рецепт, Новый год, Новогодний стол, Новогодние блюда, Рецепт дня, Блюда к новому году, Утиные ножки с красной капустой, Оригинальные праздничные блюда, Праздничные блюда, Блюда с утки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
02 Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года
03 Врачи усомнились в пользе витамина D
04 Мода 2019: главные тренды будущего года
05 Землетрясение на Сицилии: количество жертв неумолимо растет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина продлила запрет на въезд мужчин из России
Украина продлила запрет на въезд мужчин из России
В Украине появятся зарядки Tesla Supercharger
В Украине появятся зарядки Tesla Supercharger
70% опрошенных украинцев гордятся своей страной
70% опрошенных украинцев гордятся своей страной
Рецепт дня: утиные ножки с красной капустой
Рецепт дня: утиные ножки с красной капустой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь