Рецепт дня: свиные рулетики с грибами

Это рулетики из свинины, замаринованной в гранатовом соке, с начинкой из шампиньонов, обжаренных с луком, зеленью и сметаной.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготавливаем продукты для свиных рулетиков с грибами.
2 И продукты для панировки рулетиков.
3 Свиной карбонад (биток) нарезаем поперек волокон тонкими пластами.
4 Куски мяса отбиваем с двух сторон (под пищевой пленкой).
5 Кладем свиные отбивные в глубокую емкость и заливаем гранатовым соком. Оставляем мясо мариноваться на 30 минут.
6 Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. В разогретую сковороду с растительным маслом кладем измельченный лук.
7 Обжариваем лук, помешивая, 2-3 минуты.
8 Грибы нарезаем небольшими кусочками.
9 В сковороду к обжаренному луку добавляем нарезанные грибы.
10 Обжариваем грибы с луком еще 5 минут. Солим и перчим по вкусу.
11 Зелень укропа и петрушки нарезаем мелко.
12 В сковороду к шампиньонам и луку добавляем сметану.
13 Добавляем измельченную зелень. Перемешиваем. Готовим грибную начинку для мясных рулетиков еще 2 минуты.
14 Свинину вынимаем из маринада, солим и перчим каждый кусок мяса с двух сторон.
На край кусочка свинины кладем 1-2 чайные ложки грибной начинки и заворачиваем мясо с грибами в рулетик. При желании края мясных рулетиков можно скрепить зубочистками.
15 Яйцо взбиваем вилкой до однородности. Обваливаем каждый рулетик в муке и обмакиваем во взбитое яйцо.
16 Выкладываем свиные рулетики в панировке на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваем мясные рулетики по 3-4 минуты с каждой стороны.
17 Перекладываем обжаренные рулетики на противень или в форму, застеленную пергаментной бумагой. Помещаем в разогретую духовку и запекаем свиные рулетики с грибами 15-20 минут при температуре 170-180 градусов.
18 Готовые свиные рулетики с грибной начинкой разрезаем на кусочки. При желании украшаем праздничное мясное блюдо зеленью.
Приятного аппетита!