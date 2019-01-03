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Рецепт дня: свиные рулетики с грибами

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Рецепт дня: свиные рулетики с грибами
07:27 Сегодня Телеграф Фото: russianfood.com

Особенностью этого мясного блюда является возможность экспериментировать с начинками, каждый раз придумывая что-то новое.

Это рулетики из свинины, замаринованной в гранатовом соке, с начинкой из шампиньонов, обжаренных с луком, зеленью и сметаной.

Ингредиенты

  • Свинина, карбонад (биток) - 600 г
  • Грибы шампиньоны - 6-8 шт.
  • Сок гранатовый - 100 мл
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сметана - 4 ст. ложки
  • Укроп свежий - 2 веточки
  • Петрушка свежая - 2 веточки
  • Мука - 100 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Масло растительное - для жарки

Приготовление

1 Подготавливаем продукты для свиных рулетиков с грибами.

2 И продукты для панировки рулетиков.

3 Свиной карбонад (биток) нарезаем поперек волокон тонкими пластами.

4 Куски мяса отбиваем с двух сторон (под пищевой пленкой).

5 Кладем свиные отбивные в глубокую емкость и заливаем гранатовым соком. Оставляем мясо мариноваться на 30 минут.

6 Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. В разогретую сковороду с растительным маслом кладем измельченный лук.

7 Обжариваем лук, помешивая, 2-3 минуты.

8 Грибы нарезаем небольшими кусочками.

9 В сковороду к обжаренному луку добавляем нарезанные грибы.

10 Обжариваем грибы с луком еще 5 минут. Солим и перчим по вкусу.

11 Зелень укропа и петрушки нарезаем мелко.

12 В сковороду к шампиньонам и луку добавляем сметану.

13 Добавляем измельченную зелень. Перемешиваем. Готовим грибную начинку для мясных рулетиков еще 2 минуты.

14 Свинину вынимаем из маринада, солим и перчим каждый кусок мяса с двух сторон.

На край кусочка свинины кладем 1-2 чайные ложки грибной начинки и заворачиваем мясо с грибами в рулетик. При желании края мясных рулетиков можно скрепить зубочистками.

15 Яйцо взбиваем вилкой до однородности. Обваливаем каждый рулетик в муке и обмакиваем во взбитое яйцо.

16 Выкладываем свиные рулетики в панировке на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваем мясные рулетики по 3-4 минуты с каждой стороны.

17 Перекладываем обжаренные рулетики на противень или в форму, застеленную пергаментной бумагой. Помещаем в разогретую духовку и запекаем свиные рулетики с грибами 15-20 минут при температуре 170-180 градусов.

18 Готовые свиные рулетики с грибной начинкой разрезаем на кусочки. При желании украшаем праздничное мясное блюдо зеленью.

Приятного аппетита!

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