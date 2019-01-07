Салаты на Рождество 2019: лучшие рецепты рождественских салатов

В светлый день Рождества Христова собирается вся семья, чтобы провести уютно время в семейном кругу. Следовательно, каждая хозяйка хочет быть оригинальной и приготовить необычные вкусности.
Салат с грибами и фасолью
Ингредиенты:
Фасоль вареная или консервированная — 250 Грамм
Грибы — 250 Грамм (шампиньоны)
Лук репчатый — 1 Штука
Морковь — 1 Штука
Растительное масло — 2-3
Ст. ложек Соль — По вкусу
Перец черный молотый — По вкусу
Укроп — По вкусу
Процесс приготовления:
Этот салат можно приготовить из фасоли консервированной или вареной. Если грибы у вас свежие, то вымойте их и порежьте тонкими пластинками. Очистите лук и морковь, порежьте их тонко. На растительном масле обжарьте лук и морковь. Посолите, поперчите по вкусу. К полуобжаренным луку и моркови добавьте грибы и жарьте до готовности всех продуктов. Грибы с овощами готовы. Снимите с огня. Возьмите глубокий салатник, сложите туда фасоль, грибы, лук, морковь, укроп. Полейте жиром от жаренья овощей, посыпать солью. Перемешайте салат.
Салат с мясом "Очарование"
Для этого салата можно использовать не только свинину, но и говядину, индейку или курицу.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Опустите мясо в кастрюлю с кипящей водой, довести до кипения, посолите и варите до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.
2. Почистите лук и морковь, нашинкуйте лук полукольцами, морковь потрите на крупной терке. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите лук с морковью и обжарьте, помешивая до мягкости и легкого зарумянивания, около 10 минут.
3. Остудите обжаренные овощи. Перемешайте мясо с луком и морковью, добавить майонез, поперчите и посолите.
Постный салат со скумбрией
Этот салат является отличной заменой уже поднадоевшему оливье.
Ингредиенты:
Приготовления:
Сначала нужно отварить картофель и нарезать его мелкими кубиками. Также необходимо нарезать мелко скумбрию, огурцы, лук и добавить зеленый горошек. Салат солить не нужно, так как рыба соленая сама по себе. Все ингридиенты заправить майонезом и украсить свежим луком.
Салат "Гавайское наслаждение"
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками.
2. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до готовности.
3. Готовые грибы охладите и смешайте с куриным филе и кусочками ананасов.
4. Салат заправьте майонезом и выложите в салатницу. Украсьте салат кольцами ананаса и половинками обжаренных грибов.
Салат "Рождественское полено"
Ингридиенты:
Приготовление:
Отварите рис до готовности в подсоленной воде. В горячий рис добавляем тертый плавленый сырок, перемешиваем массу. Пищевую пленку смазываем небольшим количеством растительного масла, выкладываем рисово-сырную массу тонким слоем. Затем выкладываем слой из тертой вареной морковки. Смазываем его майонезом по вкусу. Из сайры сливаем жидкость, а рыбу разминаем вилкой и выкладываем следующим слоем. Смазываем его тоже майонезом, убираем лишний рис. Затем посыпаем мелко нарезанным луком и тертым вареным яйцом. А сверху смазываем майонезом. Следующий слой — мелко нарезанная зелень. Это может быть петрушка или укроп. Аккуратно сворачиваем рулет. Отрезаем от рулета кусочек, приставляем к основному "полену" в виде сучка. Посыпаем салат сухарной крошкой.