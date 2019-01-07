Салаты на Рождество 2019: лучшие рецепты рождественских салатов

Каждая хозяйка хочет приготовить на Рождество – интересные и оригинальные рецепты салатов, чтобы удивить своих родных и близких.

В светлый день Рождества Христова собирается вся семья, чтобы провести уютно время в семейном кругу. Следовательно, каждая хозяйка хочет быть оригинальной и приготовить необычные вкусности.

Салат с грибами и фасолью

Ингредиенты:

Фасоль вареная или консервированная — 250 Грамм

Грибы — 250 Грамм (шампиньоны)

Лук репчатый — 1 Штука

Морковь — 1 Штука

Растительное масло — 2-3

Ст. ложек Соль — По вкусу

Перец черный молотый — По вкусу

Укроп — По вкусу

Процесс приготовления:

Этот салат можно приготовить из фасоли консервированной или вареной. Если грибы у вас свежие, то вымойте их и порежьте тонкими пластинками. Очистите лук и морковь, порежьте их тонко. На растительном масле обжарьте лук и морковь. Посолите, поперчите по вкусу. К полуобжаренным луку и моркови добавьте грибы и жарьте до готовности всех продуктов. Грибы с овощами готовы. Снимите с огня. Возьмите глубокий салатник, сложите туда фасоль, грибы, лук, морковь, укроп. Полейте жиром от жаренья овощей, посыпать солью. Перемешайте салат.

Салат с мясом "Очарование"

Для этого салата можно использовать не только свинину, но и говядину, индейку или курицу.

Ингредиенты:

600 граммов свинины;

1 луковица;

1 морковь;

растительное масло;

майонез;

перец;

соль.

Приготовление:

1. Опустите мясо в кастрюлю с кипящей водой, довести до кипения, посолите и варите до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.

2. Почистите лук и морковь, нашинкуйте лук полукольцами, морковь потрите на крупной терке. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите лук с морковью и обжарьте, помешивая до мягкости и легкого зарумянивания, около 10 минут.

3. Остудите обжаренные овощи. Перемешайте мясо с луком и морковью, добавить майонез, поперчите и посолите.

Постный салат со скумбрией

Этот салат является отличной заменой уже поднадоевшему оливье.

Ингредиенты:

Скумбрия - 200-300 гр

Консервированный горошек - 1 банка

Картофель - 5 шт

Соленые огурцы - 3 шт

Зеленый лук

Постный майонез для заправки.

Приготовления:

Сначала нужно отварить картофель и нарезать его мелкими кубиками. Также необходимо нарезать мелко скумбрию, огурцы, лук и добавить зеленый горошек. Салат солить не нужно, так как рыба соленая сама по себе. Все ингридиенты заправить майонезом и украсить свежим луком.

Салат "Гавайское наслаждение"

Ингредиенты:

1 штука куриного филе;

150 граммов консервированных ананасов;

150 граммов шампиньонов;

1 штука лука репчатого;

майонез, соль, перец.

Приготовление:

1. Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками.

2. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до готовности.

3. Готовые грибы охладите и смешайте с куриным филе и кусочками ананасов.

4. Салат заправьте майонезом и выложите в салатницу. Украсьте салат кольцами ананаса и половинками обжаренных грибов.

Салат "Рождественское полено"

Ингридиенты:

Рис — 2/3 Стакана

Морковь — 2 Штуки

Яйцо — 2 Штуки

Консервированная сайра — 1 Штука

Репчатый лук — 1 Штука

Плавленый сырок — 2 Штуки

Зелень — 1/2 Пучка

Сухари из черного хлеба — 1/2 Стакана (перемолотые в крошку)

Приготовление:

Отварите рис до готовности в подсоленной воде. В горячий рис добавляем тертый плавленый сырок, перемешиваем массу. Пищевую пленку смазываем небольшим количеством растительного масла, выкладываем рисово-сырную массу тонким слоем. Затем выкладываем слой из тертой вареной морковки. Смазываем его майонезом по вкусу. Из сайры сливаем жидкость, а рыбу разминаем вилкой и выкладываем следующим слоем. Смазываем его тоже майонезом, убираем лишний рис. Затем посыпаем мелко нарезанным луком и тертым вареным яйцом. А сверху смазываем майонезом. Следующий слой — мелко нарезанная зелень. Это может быть петрушка или укроп. Аккуратно сворачиваем рулет. Отрезаем от рулета кусочек, приставляем к основному "полену" в виде сучка. Посыпаем салат сухарной крошкой.