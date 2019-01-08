Рецепт дня: Шах-плов

Шах-плов - невероятно вкусный плов, который, в отличие от традиционных рецептов, готовят по иной технологии.
Ингредиенты для "Шах-плов":
Рис - 500 г
Шафран - 2 ч. л.
Лаваш - 1 упак.
Масло растительное - 5 ст. л.
Масло сливочное - 100 г
Соль (по вкусу)
Приправа (приправа для плова) - 2 ст. л.
Изюм - 100 г
Курага - 200 г
Лук репчатый - 3 шт
Морковь - 1 шт
Приготовление
1. В толстостенной кастрюле разогреть растительное масло до "дымка". Мясо (у меня домашняя утка) порезать небольшими кусочками. Выложить в кастрюлю и обжарить как на обычный плов. Посолить. Этот шаг я забыла сфотографировать.
2. Далее к мясу положить нарезаный полукольцами лук и нарезаную соломкой морковь. Обжарить по прозрачности.
3. Сухофрукты промыть, курагу нарезать соломкой.
4. В это время отварить рис в подсоленой воде в отдельной кастрюле до готовности.
5. Сухофрукты добавить к мясу с овощами и немного обжарить. Влить примерно стакан кипятка, добавить "Приправу для плова" и оставить тушиться до готовности мяса. Время тушения будет зависеть от самого мяса: чем моложе мясо, тем меньше времени потребуется. Примерное время готовки около часа.
6. В это время лаваш нарезать полосками см 8-10 шириной. Чугунную утятницу выложить пекарской бумагой, смазать ее растопленным сливочным маслом. На нее выкладывать плоски лаваша внахлест, чтобы края свисали за пределы формы. Смазываем маслом внутри лаваша. Рис смешиваем с шафраном, тщательно перемешиваем. На дно утятницы на лаваш выкладываем третью часть риса с шафраном. Затем половину мяса с овощами и фруктами. Затем еще треть риса, оставшуюся половину мяса, снова рис. Последним слоем должен быть рис. Вливаем пол стакана кипятка.
7. Далее начинаем закрывать наше произведение с того кусочка лаваша, который был последним при укладывании. Закрываем полностью весь плов лавашом, смазываем верх растопленным маслом и ставим в разогретую до 220 градусов духовку. Выпекаем примерно около часа. Вынимает, переворачиваем на блюдо и подаем к столу
Азиаты готовят шах-плов по праздникам - в центре стола на большом блюде возвышается плов в виде шапки. Не забудьте замариновать лук в уксусе - это отличное дополнение к блюду.
Приятного аппетита!