Рецепт дня: Шах-плов

Рецепт подойдет как для обычного семейного ужина, так и праздничный стол.

Шах-плов - невероятно вкусный плов, который, в отличие от традиционных рецептов, готовят по иной технологии.

Ингредиенты для "Шах-плов":

Мясо - 1 кг

Рис - 500 г

Шафран - 2 ч. л.

Лаваш - 1 упак.

Масло растительное - 5 ст. л.

Масло сливочное - 100 г

Соль (по вкусу)

Приправа (приправа для плова) - 2 ст. л.

Изюм - 100 г

Курага - 200 г

Лук репчатый - 3 шт

Морковь - 1 шт

Приготовление

1. В толстостенной кастрюле разогреть растительное масло до "дымка". Мясо (у меня домашняя утка) порезать небольшими кусочками. Выложить в кастрюлю и обжарить как на обычный плов. Посолить. Этот шаг я забыла сфотографировать.

2. Далее к мясу положить нарезаный полукольцами лук и нарезаную соломкой морковь. Обжарить по прозрачности.

3. Сухофрукты промыть, курагу нарезать соломкой.

4. В это время отварить рис в подсоленой воде в отдельной кастрюле до готовности.

5. Сухофрукты добавить к мясу с овощами и немного обжарить. Влить примерно стакан кипятка, добавить "Приправу для плова" и оставить тушиться до готовности мяса. Время тушения будет зависеть от самого мяса: чем моложе мясо, тем меньше времени потребуется. Примерное время готовки около часа.

6. В это время лаваш нарезать полосками см 8-10 шириной. Чугунную утятницу выложить пекарской бумагой, смазать ее растопленным сливочным маслом. На нее выкладывать плоски лаваша внахлест, чтобы края свисали за пределы формы. Смазываем маслом внутри лаваша. Рис смешиваем с шафраном, тщательно перемешиваем. На дно утятницы на лаваш выкладываем третью часть риса с шафраном. Затем половину мяса с овощами и фруктами. Затем еще треть риса, оставшуюся половину мяса, снова рис. Последним слоем должен быть рис. Вливаем пол стакана кипятка.

7. Далее начинаем закрывать наше произведение с того кусочка лаваша, который был последним при укладывании. Закрываем полностью весь плов лавашом, смазываем верх растопленным маслом и ставим в разогретую до 220 градусов духовку. Выпекаем примерно около часа. Вынимает, переворачиваем на блюдо и подаем к столу

Азиаты готовят шах-плов по праздникам - в центре стола на большом блюде возвышается плов в виде шапки. Не забудьте замариновать лук в уксусе - это отличное дополнение к блюду.

Приятного аппетита!