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Рецепт дня: мясные вафли

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Рецепт дня: мясные вафли
07:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Старинный, всеми забытый рецепт - вафли с мясным фаршем. Часто это блюдо называют ленивыми беляшами или чебуреками, потому что совершенно не нужно возиться с тестом.

Вафли с фаршем в кляре – очень вкусная и сытная закуска, которой можно дополнить праздничный стол. По вкусу она напоминает тонкие блинчики, фаршированные мясом, но с ними же столько времени нужно возиться. А с вафлями все просто и не менее вкусно.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной — 1
  • Килограмм Картофель — 2 Штуки (сырой)
  • Лук репчатый — 1 Штука
  • Яйцо куриное — 2 Штуки
  • Сухари панировочные — 6 Ст. ложек
  • Соль — По вкусу
  • Перец свежемолотый — По вкусу

Приготовление:

  1. Подготовьте все основные ингредиенты. Лук и картофель почистите и помойте.
  2. Картофель и лук натрите на крупной терке, добавьте в фарш и перемешайте.
  3. Затем добавьте два яйца и снова тщательно перемешайте.
  4. В последнюю очередь добавьте панировочные сухари, перемешайте. Посолите и поперчите фарш по вкусу. Дайте ему постоять 15-20 минут и можно приступать.
  5. Первый раз вафельницу можно смазать растительным маслом, далее решите по ходу приготовления. Мне больше смазывать не пришлось. Итак, выкладываем фарш по всей рабочей окружности вафельницы слоем примерно 0,5-0,7 см. Это не тесто, растекаться он не будет. Накрываем второй частью, немного придавливаем, затем отпускаем и жарим до тех пор, пока не погаснет индикатор. Как и обычные вафли.
  6. Наша мясная вафля-котлетка готова! Подавайте с гарниром или овощами.

Приятного аппетита!

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