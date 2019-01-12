Рецепт дня: мясные вафли

Старинный, всеми забытый рецепт - вафли с мясным фаршем. Часто это блюдо называют ленивыми беляшами или чебуреками, потому что совершенно не нужно возиться с тестом.

Вафли с фаршем в кляре – очень вкусная и сытная закуска, которой можно дополнить праздничный стол. По вкусу она напоминает тонкие блинчики, фаршированные мясом, но с ними же столько времени нужно возиться. А с вафлями все просто и не менее вкусно.

Ингредиенты:

Фарш мясной — 1

Килограмм Картофель — 2 Штуки (сырой)

Лук репчатый — 1 Штука

Яйцо куриное — 2 Штуки

Сухари панировочные — 6 Ст. ложек

Соль — По вкусу

Перец свежемолотый — По вкусу

Приготовление:

Подготовьте все основные ингредиенты. Лук и картофель почистите и помойте. Картофель и лук натрите на крупной терке, добавьте в фарш и перемешайте. Затем добавьте два яйца и снова тщательно перемешайте. В последнюю очередь добавьте панировочные сухари, перемешайте. Посолите и поперчите фарш по вкусу. Дайте ему постоять 15-20 минут и можно приступать. Первый раз вафельницу можно смазать растительным маслом, далее решите по ходу приготовления. Мне больше смазывать не пришлось. Итак, выкладываем фарш по всей рабочей окружности вафельницы слоем примерно 0,5-0,7 см. Это не тесто, растекаться он не будет. Накрываем второй частью, немного придавливаем, затем отпускаем и жарим до тех пор, пока не погаснет индикатор. Как и обычные вафли. Наша мясная вафля-котлетка готова! Подавайте с гарниром или овощами.

Приятного аппетита!