Рецепт дня: закусочные "бургеры" из шампиньонов

Мини-бургеры из шампиньонов - замечательная закуска на праздничный стол для душевной компании!
Ингредиенты
Для соуса тартар понадобится:
Приготовление
1 Шляпки шампиньонов очищаем от кожицы. Ножки грибов не понадобятся, их можно использовать в другом рецепте.
2 Для маринада натираем на тёрке чеснок. Смешиваем чеснок с соевым соусом и растительным маслом. По желанию и по вкусу маринад можно досолить.
3 Маринуем куриное филе в 1 ст. л. ложке полученного маринада.
4 В остальном маринаде маринуем очищенные шляпки шампиньонов. Оставляем грибы мариноваться минимум на 30 минут.
5 Лук нарезаем тонкими кольцами.
6 Маринуем лук, добавив уксус, сахар, соль и 50 мл кипятка.
7 Чтобы мини-бургеры из шампиньонов ничем не уступали своим традиционным собратьям, можно сделать ещё и соус. Я предлагаю сделать облегченный соус тартар на основе йогурта. Для соуса мелко рубим укроп и маринованный огурец.
8 Смешиваем укроп и огурец с йогуртом, солим по вкусу, добавляем сахар и чёрный молотый перец. Даём соусу настояться 10-15 минут.
9 При помощи бумажных полотенец обсушиваем куриное филе и грибы от маринада. Удаляем остатки чеснока, чтобы он не подгорал. Куриное филе обжариваем на сухой сковороде до готовности.
10 Все шляпки шампиньонов смазываем растительным маслом, а половину из них присыпаем кунжутом. Запекаем грибы в духовке при температуре 200 градусов 10-12 минут.
11 Куриное филе нарезаем тонкими ломтиками.
12 Огурец нарезаем тонкими кружочками. Сыр нарезаем небольшими ломтиками.
13 Собираем бургеры: на шляпку шампиньона выкладываем немного соуса, листик салата, курицу, снова соус, затем ломтик сыра, кружочки огурца и лук, накрываем ещё одной шляпкой.
Приятного аппетита!