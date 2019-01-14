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Рецепт дня: закусочные "бургеры" из шампиньонов

Рецепт дня: закусочные &quot;бургеры&quot; из шампиньонов
07:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Такая закуска из грибов удивит всех и своим внешним видом, и сбалансированным вкусом.

Мини-бургеры из шампиньонов - замечательная закуска на праздничный стол для душевной компании!

Ингредиенты

  • Шампиньоны (среднего размера) - 8 шт.
  • Куриное филе - 100 г
  • Огурец маринованный - 0,5 шт.
  • Сыр твёрдый - 20 г
  • Лук репчатый - 0,5 шт.
  • Соевый соус - 3 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Масло растительное - 2 ст. л.
  • Кунжут - 2 г
  • Сахар - 2 щепотки
  • Соль - 1 щепотка
  • Уксус яблочный - 1 ст. л.
  • Салатные листья - 1 шт.

Для соуса тартар понадобится:

  • Йогурт густой - 1 ст. л.
  • Огурец маринованный - 0,5 шт.
  • Укроп измельчённый - 1 ст. л.
  • Сахар - 1 щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Шляпки шампиньонов очищаем от кожицы. Ножки грибов не понадобятся, их можно использовать в другом рецепте.

2 Для маринада натираем на тёрке чеснок. Смешиваем чеснок с соевым соусом и растительным маслом. По желанию и по вкусу маринад можно досолить.

3 Маринуем куриное филе в 1 ст. л. ложке полученного маринада.

4 В остальном маринаде маринуем очищенные шляпки шампиньонов. Оставляем грибы мариноваться минимум на 30 минут.

5 Лук нарезаем тонкими кольцами.

6 Маринуем лук, добавив уксус, сахар, соль и 50 мл кипятка.

7 Чтобы мини-бургеры из шампиньонов ничем не уступали своим традиционным собратьям, можно сделать ещё и соус. Я предлагаю сделать облегченный соус тартар на основе йогурта. Для соуса мелко рубим укроп и маринованный огурец.

8 Смешиваем укроп и огурец с йогуртом, солим по вкусу, добавляем сахар и чёрный молотый перец. Даём соусу настояться 10-15 минут.

9 При помощи бумажных полотенец обсушиваем куриное филе и грибы от маринада. Удаляем остатки чеснока, чтобы он не подгорал. Куриное филе обжариваем на сухой сковороде до готовности.

10 Все шляпки шампиньонов смазываем растительным маслом, а половину из них присыпаем кунжутом. Запекаем грибы в духовке при температуре 200 градусов 10-12 минут.

11 Куриное филе нарезаем тонкими ломтиками.

12 Огурец нарезаем тонкими кружочками. Сыр нарезаем небольшими ломтиками.

13 Собираем бургеры: на шляпку шампиньона выкладываем немного соуса, листик салата, курицу, снова соус, затем ломтик сыра, кружочки огурца и лук, накрываем ещё одной шляпкой.

Приятного аппетита!

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