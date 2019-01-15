Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки

Этот несколько нетрадиционный чизкейк приготовлен к приходу дорогих подружек в режиме дефицита времени и продуктов из того, что было в холодильнике. Но получилось очень вкусно!
Чизкейк не требует использования духового шкафа или микроволновки. Он готовится при помощи холодильника, ведь именно там застывают (стабилизируются) и песочная основа, и творожно-йогуртовая банановая начинка.
Ингридиенты
Бананы спелые - 300 г (2 шт.)
Вода - 100 мл (7 ст. л.)
Желатин - 10 г (1 ст. л.)
Йогурт натуральный несладкий - 150 мл
Масло сливочное - 100 г
Печенье песочное - 200 г
Сахар - 50 г (3 ст. л.)
Творог жирный - 400 г
Приготовление
1 Подготовьте все продукты для бананового чизкейка без выпечки. Желатин лучше взять быстрорастворимый, с ним приготовление пройдет еще быстрее.
2 Песочное печенье измельчите скалкой или блендером. Влейте в крошки растопленное сливочное масло, перемешайте.
3 Уложите масляную крошку в разьемную форму, утрамбуйте пальцами, тыльной стороной ложки или картофелемялкой, например. Поставьте форму в холодильник, пока готовится начинка.
4 Желатин залейте водой и оставьте набухать.
5 В блендере измельчите бананы, йогурт, сахар и творог. У меня блендер маленький, поэтому я разбила продукты на две части и соединила их в миске.
6 Желатин нагрейте немного на водяной бане до полного растворения зерен. Объедините с начинкой, перемешайте.
7 Залейте начинку в форму и поставьте блюдо в холодильник минимум на три часа.
8 Спустя время освободите аккуратно от формы чизкейк из бананов и творога, украсьте свежей мятой и нарезанными бананами, ягодами.
9 Нарежьте чизкейк на порционные кусочки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!