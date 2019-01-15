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Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки

Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки
07:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что такой чизкейк сладкий и калорийный, есть в них какая-то легкость, воздушность.

Этот несколько нетрадиционный чизкейк приготовлен к приходу дорогих подружек в режиме дефицита времени и продуктов из того, что было в холодильнике. Но получилось очень вкусно!

Чизкейк не требует использования духового шкафа или микроволновки. Он готовится при помощи холодильника, ведь именно там застывают (стабилизируются) и песочная основа, и творожно-йогуртовая банановая начинка.

Ингридиенты

Бананы спелые - 300 г (2 шт.)

Вода - 100 мл (7 ст. л.)

Желатин - 10 г (1 ст. л.)

Йогурт натуральный несладкий - 150 мл

Масло сливочное - 100 г

Печенье песочное - 200 г

Сахар - 50 г (3 ст. л.)

Творог жирный - 400 г

Приготовление

1 Подготовьте все продукты для бананового чизкейка без выпечки. Желатин лучше взять быстрорастворимый, с ним приготовление пройдет еще быстрее.

2 Песочное печенье измельчите скалкой или блендером. Влейте в крошки растопленное сливочное масло, перемешайте.

3 Уложите масляную крошку в разьемную форму, утрамбуйте пальцами, тыльной стороной ложки или картофелемялкой, например. Поставьте форму в холодильник, пока готовится начинка.

4 Желатин залейте водой и оставьте набухать.

5 В блендере измельчите бананы, йогурт, сахар и творог. У меня блендер маленький, поэтому я разбила продукты на две части и соединила их в миске.

6 Желатин нагрейте немного на водяной бане до полного растворения зерен. Объедините с начинкой, перемешайте.

7 Залейте начинку в форму и поставьте блюдо в холодильник минимум на три часа.

8 Спустя время освободите аккуратно от формы чизкейк из бананов и творога, украсьте свежей мятой и нарезанными бананами, ягодами.

9 Нарежьте чизкейк на порционные кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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Сладости, Десерты, Рецепты, Приготовление, Вкусные десерты, Банановый чизкейк без выпечки, Банановый чизкейк, Приготовление десертов.
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