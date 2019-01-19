Рецепт дня: салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом

Если вы любите экспериментировать на кухне, то этот рецепт салата с пекинской капустой, грибами и арахисом вас точно заинтересует.

Салат получается очень сочным, с ярким ароматом жареного арахиса. Такой салат не только украсит любую трапезу, но и принесёт пользу вашему организму.

Продукты:

Капуста пекинская - 400 г

Шампиньоны свежие - 400 г

Помидоры черри - 5-6 шт.

Арахис сырой - 80 г

Лимон (сок) - ½ шт.

Масло оливковое - 100 г

Соус соевый - 1-2 ч. ложки

Сахар - 1 ч. ложка

Перец чёрный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Приготовление:

1. Подготавливаем продукты для салата с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом. Шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.

2. В сковороде разогреваем оливковое масло. В горячее масло кладём шампиньоны и обжариваем 1-2 минуты, постоянно помешивая. Шумовкой перекладываем обжаренные грибы на тарелку. Масло оставляем в сковороде.

3. Арахис слегка растираем между ладонями и очищаем от шелухи. На том же масле, что жарили грибы, обжариваем арахис до золотистого цвета (1-2 минуты), при этом постоянно помешиваем. Шумовкой выкладываем арахис на тарелку. Даём орехам полностью остыть.

4. Пекинскую капусту мелко нарезаем. Солим капусту по вкусу и добавляем сахар. Слегка перетираем капусту в ладонях, чтобы она пустила сок.

5. Помидоры разрезаем на 4-6 частей. В удобную посуду кладём подготовленные овощи, грибы и орехи. Заправляем овощной салат с грибами лимонным соком и соевым соусом. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.

Салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом готов. Подаём салат к столу сразу после приготовления.

Приятного аппетита!