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Рецепт дня: салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом

Рецепт дня: салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом
07:10 Сегодня Телеграф Фото: russianfood.com

Если вы любите экспериментировать на кухне, то этот рецепт салата с пекинской капустой, грибами и арахисом вас точно заинтересует.

Салат получается очень сочным, с ярким ароматом жареного арахиса. Такой салат не только украсит любую трапезу, но и принесёт пользу вашему организму.

Продукты:

  • Капуста пекинская - 400 г
  • Шампиньоны свежие - 400 г
  • Помидоры черри - 5-6 шт.
  • Арахис сырой - 80 г
  • Лимон (сок) - ½ шт.
  • Масло оливковое - 100 г
  • Соус соевый - 1-2 ч. ложки
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Соль - по вкусу

Приготовление:

1. Подготавливаем продукты для салата с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом. Шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.

2. В сковороде разогреваем оливковое масло. В горячее масло кладём шампиньоны и обжариваем 1-2 минуты, постоянно помешивая. Шумовкой перекладываем обжаренные грибы на тарелку. Масло оставляем в сковороде.

3. Арахис слегка растираем между ладонями и очищаем от шелухи. На том же масле, что жарили грибы, обжариваем арахис до золотистого цвета (1-2 минуты), при этом постоянно помешиваем. Шумовкой выкладываем арахис на тарелку. Даём орехам полностью остыть.

4. Пекинскую капусту мелко нарезаем. Солим капусту по вкусу и добавляем сахар. Слегка перетираем капусту в ладонях, чтобы она пустила сок.

5. Помидоры разрезаем на 4-6 частей. В удобную посуду кладём подготовленные овощи, грибы и орехи. Заправляем овощной салат с грибами лимонным соком и соевым соусом. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.

 

Салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом готов. Подаём салат к столу сразу после приготовления.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Салат, Грибы, Закуска, Арахис, Пекинская капуста, Салат с шампиньонами.
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