Рецепт дня: салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом

Салат получается очень сочным, с ярким ароматом жареного арахиса. Такой салат не только украсит любую трапезу, но и принесёт пользу вашему организму.
Продукты:
Приготовление:
1. Подготавливаем продукты для салата с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом. Шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.
2. В сковороде разогреваем оливковое масло. В горячее масло кладём шампиньоны и обжариваем 1-2 минуты, постоянно помешивая. Шумовкой перекладываем обжаренные грибы на тарелку. Масло оставляем в сковороде.
3. Арахис слегка растираем между ладонями и очищаем от шелухи. На том же масле, что жарили грибы, обжариваем арахис до золотистого цвета (1-2 минуты), при этом постоянно помешиваем. Шумовкой выкладываем арахис на тарелку. Даём орехам полностью остыть.
4. Пекинскую капусту мелко нарезаем. Солим капусту по вкусу и добавляем сахар. Слегка перетираем капусту в ладонях, чтобы она пустила сок.
5. Помидоры разрезаем на 4-6 частей. В удобную посуду кладём подготовленные овощи, грибы и орехи. Заправляем овощной салат с грибами лимонным соком и соевым соусом. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.
Салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом готов. Подаём салат к столу сразу после приготовления.
Приятного аппетита!