Рецепт дня: сметанный мусс с зефиром

Сметанный мусс готовится из минимума продуктов и в считанные минуты! Нужно только набраться терпения, ведь потребуется время для охлаждения сметанного десерта в холодильнике.
Ингредиенты
Для украшения:
Приготовление
1 Подготовьте необходимые продукты для приготовления мусса из сметаны и зефира. Сметану возьмите непременно свежую, натуральную, хорошего качества.
2 В миску (или чашу блендера) поместите сметану.
3 Зефир поломайте на кусочки и половину добавьте к сметане.
4 Блендером взбейте сметану с зефиром. Не прекращая взбивания, добавляйте зефир, пока вас не устроит сладость десерта.
5 Должна получиться однородная густая масса, похожая на растаявшее мороженное.
6 Добавьте цедру лимона и ванильный сахар (можно заменить ванильной эссенцией или натуральной ванилью).
7 Готовый сметанный мусс с зефиром разложите по креманкам или красивым стаканчикам. Поставьте мусс в холодильник на 1 час.
8 При подаче украсьте рублеными орехами. Я дополнительно посыпала мусс мелко нарезанной вяленой клюквой.
Приятного аппетита!