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Рецепт дня: сметанный мусс с зефиром

Рецепт дня: сметанный мусс с зефиром
07:37 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Несложный рецепт десерта - очень вкусный, нежный и сладкий мусс из сметаны и зефира.

Сметанный мусс готовится из минимума продуктов и в считанные минуты! Нужно только набраться терпения, ведь потребуется время для охлаждения сметанного десерта в холодильнике.

Ингредиенты

  • Сметана - 600 г
  • Зефир - 300 г
  • Лимон (цедра) - 1 шт
  • Ванильный сахар - 0,5 ч. л.

Для украшения:

  • Орехи грецкие рубленые
  • Клюква вяленая нарезанная

Приготовление

1 Подготовьте необходимые продукты для приготовления мусса из сметаны и зефира. Сметану возьмите непременно свежую, натуральную, хорошего качества.

2 В миску (или чашу блендера) поместите сметану.

3 Зефир поломайте на кусочки и половину добавьте к сметане.

4 Блендером взбейте сметану с зефиром. Не прекращая взбивания, добавляйте зефир, пока вас не устроит сладость десерта.

5 Должна получиться однородная густая масса, похожая на растаявшее мороженное.

6 Добавьте цедру лимона и ванильный сахар (можно заменить ванильной эссенцией или натуральной ванилью).

7 Готовый сметанный мусс с зефиром разложите по креманкам или красивым стаканчикам. Поставьте мусс в холодильник на 1 час.

8 При подаче украсьте рублеными орехами. Я дополнительно посыпала мусс мелко нарезанной вяленой клюквой.

Приятного аппетита!

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