Рецепт дня: пирожное "Зимняя сказка"

Это просто фантастически вкусные и о-о-очень простые в приготовлении пироженки!

Они легкие, воздушные. Вкуснейшие! А выглядят, как из дорогой кондитерской! Пирожные безе с кремом из сгущенки и с клюквой в сахаре подойдут к любому празднику, а уж на новогоднем столе будут смотреться идеально!

Ингредиенты

Для меренги (безе):

Белки яичные - 4 шт.

Сахар - 1 стакан

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Сок лимонный - 1/4 ч. л.

Для крема:

Масло сливочное (размягченное) - 200 г

Молоко сгущенное - 1/2 банки (можно чуть больше)

Для сиропа:

Вода - 100 мл

Сахар - 100 г

Клюква (замороженная) - 200 г

Сахар - по вкусу

Приготовление

1 Готовим меренгу (безе). Для этого взбиваем белки с сахаром, ванильным сахаром и лимонным соком 1-2 мин.

2 Затем продолжаем взбивать белковую массу на водяной бане до появления следов от миксера. (Важно! Посуда не должна касаться кипящей воды.)

3 Снимаем с паровой бани и продолжаем взбивать еще 5-10 минут (в зависимости от мощности вашего миксера).

4 Наполняем белковым кремом кондитерский мешок с подходящей насадкой звездочка.

5 Отсаживаем корзиночки в виде гнезд. Подсушиваем в духовке при температуре 105 градусов 2 часа. И еще 1 час при температуре 90 градусов

6 Варим сироп из воды и сахара.

7 Заливаем замороженную клюкву горячим сиропом. Даем ягодам настояться 3-8 часов.

8 Для крема взбиваем сгущенку с размягченным сливочным маслом.

9 Собираем пирожное. В корзиночки отсаживаем крем из сгущенки.

10 Пирожные безе с кремом украшаем сверху клюквой, обваленной в сахаре.

Приятного аппетита!