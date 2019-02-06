Рецепт дня: пирожное "Зимняя сказка"

Они легкие, воздушные. Вкуснейшие! А выглядят, как из дорогой кондитерской! Пирожные безе с кремом из сгущенки и с клюквой в сахаре подойдут к любому празднику, а уж на новогоднем столе будут смотреться идеально!
Ингредиенты
Для меренги (безе):
Для крема:
Для сиропа:
Приготовление
1 Готовим меренгу (безе). Для этого взбиваем белки с сахаром, ванильным сахаром и лимонным соком 1-2 мин.
2 Затем продолжаем взбивать белковую массу на водяной бане до появления следов от миксера. (Важно! Посуда не должна касаться кипящей воды.)
3 Снимаем с паровой бани и продолжаем взбивать еще 5-10 минут (в зависимости от мощности вашего миксера).
4 Наполняем белковым кремом кондитерский мешок с подходящей насадкой звездочка.
5 Отсаживаем корзиночки в виде гнезд. Подсушиваем в духовке при температуре 105 градусов 2 часа. И еще 1 час при температуре 90 градусов
6 Варим сироп из воды и сахара.
7 Заливаем замороженную клюкву горячим сиропом. Даем ягодам настояться 3-8 часов.
8 Для крема взбиваем сгущенку с размягченным сливочным маслом.
9 Собираем пирожное. В корзиночки отсаживаем крем из сгущенки.
10 Пирожные безе с кремом украшаем сверху клюквой, обваленной в сахаре.
Приятного аппетита!