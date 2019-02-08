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Рецепт дня: фаршированный кальмар с грибами

Рецепт дня: фаршированный кальмар с грибами
07:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Кальмары, фаршированные грибами, смогут удивить любого гостя!

В предлагаемом рецепте объединяются дары моря и леса, которые по отдельности используются очень активно хозяйками. Но почему бы не провести гастрономический эксперимент, использовать в качестве начинки, например, свежие шампиньоны?! А в качестве "помощников" в этом блюде будут выступать яйца и сыр.

 

Ингредиенты:

  • Кальмары – от 3 до 5 шт;
  • Шампиньоны свежие – 250 гр;
  • Яйца куриные – 5 шт;
  • Сыр – 100 гр;
  • Соль, перец молотый;
  • Укроп – 1 пучок;
  • Масло растительное, в оригинальном рецепте – оливковое;
  • Томат – 1 шт. для украшения.

Приготовление:

  1. С шампиньонов удалить кожицу, промыть.
  2. Грибы нарезать тонкими пластинками.
  3. Разогреть масло в огнеупорной емкости.
  4. Положить в масло грибы обжаривать.
  5. Разбить яйца в импровизированный фарш, перемешать, продолжать обжаривать до готовности яиц.
  6. Добавить натертый сыр, промытый и порубленный укроп. Добавить перец и соль.
  7. Тушки кальмаров промыть. Положить внутрь фарш, чтобы он не "выползал" при запекании, сколоть зубочистками.
  8. Выложить фаршированные тушки в огнеупорную емкость, смазанную маслом.
  9. Кальмары сверху тоже смазать маслом.
  10. Запекать в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!

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