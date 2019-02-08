Рецепт дня: фаршированный кальмар с грибами

В предлагаемом рецепте объединяются дары моря и леса, которые по отдельности используются очень активно хозяйками. Но почему бы не провести гастрономический эксперимент, использовать в качестве начинки, например, свежие шампиньоны?! А в качестве "помощников" в этом блюде будут выступать яйца и сыр.
Ингредиенты:
- Кальмары – от 3 до 5 шт;
- Шампиньоны свежие – 250 гр;
- Яйца куриные – 5 шт;
- Сыр – 100 гр;
- Соль, перец молотый;
- Укроп – 1 пучок;
- Масло растительное, в оригинальном рецепте – оливковое;
- Томат – 1 шт. для украшения.
Приготовление:
- С шампиньонов удалить кожицу, промыть.
- Грибы нарезать тонкими пластинками.
- Разогреть масло в огнеупорной емкости.
- Положить в масло грибы обжаривать.
- Разбить яйца в импровизированный фарш, перемешать, продолжать обжаривать до готовности яиц.
- Добавить натертый сыр, промытый и порубленный укроп. Добавить перец и соль.
- Тушки кальмаров промыть. Положить внутрь фарш, чтобы он не "выползал" при запекании, сколоть зубочистками.
- Выложить фаршированные тушки в огнеупорную емкость, смазанную маслом.
- Кальмары сверху тоже смазать маслом.
- Запекать в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!