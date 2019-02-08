Рецепт дня: фаршированный кальмар с грибами

Кальмары, фаршированные грибами, смогут удивить любого гостя!

В предлагаемом рецепте объединяются дары моря и леса, которые по отдельности используются очень активно хозяйками. Но почему бы не провести гастрономический эксперимент, использовать в качестве начинки, например, свежие шампиньоны?! А в качестве "помощников" в этом блюде будут выступать яйца и сыр.

Ингредиенты:

Кальмары – от 3 до 5 шт;

Шампиньоны свежие – 250 гр;

Яйца куриные – 5 шт;

Сыр – 100 гр;

Соль, перец молотый;

Укроп – 1 пучок;

Масло растительное, в оригинальном рецепте – оливковое;

Томат – 1 шт. для украшения.

Приготовление:

С шампиньонов удалить кожицу, промыть. Грибы нарезать тонкими пластинками. Разогреть масло в огнеупорной емкости. Положить в масло грибы обжаривать. Разбить яйца в импровизированный фарш, перемешать, продолжать обжаривать до готовности яиц. Добавить натертый сыр, промытый и порубленный укроп. Добавить перец и соль. Тушки кальмаров промыть. Положить внутрь фарш, чтобы он не "выползал" при запекании, сколоть зубочистками. Выложить фаршированные тушки в огнеупорную емкость, смазанную маслом. Кальмары сверху тоже смазать маслом. Запекать в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!