Рецепт дня: фаршированный пирог с мясом и грибами

Приготовление рулетов мясных довольно разнообразно, тут нет единого стандарта. У многих народов есть свои рецепты мясных рулетов, французы, немцы, турки, расскажут вам как сделать мясной рулет.
Ингредиенты:
- Говядина 600
- Баранина 200
- Свинина 100
- Сосиски100
- Сахар 2
- Чеснок3
- Мускатный орех по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
- Зелень по вкусу
Приготовление:
- Предлагаю вам старинный рецепт русской закуски из мяса. Уверена, что этот мясной рулет станет частым гостем на вашем праздничном столе.
- Говядину и свинину нарезаем тонкими кусочками, примерно 1 см толщиной, хорошо отбиваем, приправляем специями по вкусу. Чеснок мелко рубим и тщательно натираем им отбивные.
- Баранину режем, солим и два раза пропускаем через мясорубку.
- Кусок шпика тоже отбиваем, приправляем специями и заворачиваем в него сосиску. Этот рулетик кладем на отбивную из баранины и тоже заворачиваем. Тоже самое проделываем со свининой и с говядиной.
- Выкладываем готовый рулет на пленку или пакетик, заворачиваем, обвязываем ниткой и на сутки убираем в холодильник.
- Через сутки отвариваем рулет в чуть подсоленной воде 1 час, остужаем и кладем на 2 часа под пресс. Для этого например в кастрюлю можно прямо на рулет поставить другую кастрюлю поменьше, на нее банку с водой.
- Я подаю этот рулет на стол с рубленой зеленью, резанный на порционные куски.
Приятного аппетита!