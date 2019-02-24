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Рецепт дня: фаршированный пирог с мясом и грибами

Рецепт дня: фаршированный пирог с мясом и грибами
08:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Мясной рулет, который не оставит ни одного любителя покушать равнодушным.

Приготовление рулетов мясных довольно разнообразно, тут нет единого стандарта. У многих народов есть свои рецепты мясных рулетов, французы, немцы, турки, расскажут вам как сделать мясной рулет.

Ингредиенты:

  • Говядина 600
  • Баранина 200
  • Свинина 100
  • Сосиски100
  • Сахар 2
  • Чеснок3
  • Мускатный орех по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Зелень по вкусу

 

Приготовление:

  1. Предлагаю вам старинный рецепт русской закуски из мяса. Уверена, что этот мясной рулет станет частым гостем на вашем праздничном столе.
  2. Говядину и свинину нарезаем тонкими кусочками, примерно 1 см толщиной, хорошо отбиваем, приправляем специями по вкусу. Чеснок мелко рубим и тщательно натираем им отбивные.
  3. Баранину режем, солим и два раза пропускаем через мясорубку.
  4. Кусок шпика тоже отбиваем, приправляем специями и заворачиваем в него сосиску. Этот рулетик кладем на отбивную из баранины и тоже заворачиваем. Тоже самое проделываем со свининой и с говядиной.
  5. Выкладываем готовый рулет на пленку или пакетик, заворачиваем, обвязываем ниткой и на сутки убираем в холодильник.
  6. Через сутки отвариваем рулет в чуть подсоленной воде 1 час, остужаем и кладем на 2 часа под пресс. Для этого например в кастрюлю можно прямо на рулет поставить другую кастрюлю поменьше, на нее банку с водой.
  7. Я подаю этот рулет на стол с рубленой зеленью, резанный на порционные куски.

 

Приятного аппетита!

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