Рецепт дня: блинный пирог "Улитка" с курицей, грибами и сыром

Пирог из блинчиков оригинально смотрится в разрезе, получается очень вкусным благодаря нежной заливке.

Блинный пирог "Улитка" с курицей, грибами и сыром можно приготовить как альтернативу привычным блинчикам с мясом.

Ингредиенты

Блинчики на молоке - 10 шт.

Филе куриное - 300 г

Шампиньоны - 150 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр голландский - 130 г

Сметана - 200 г

Яйца - 2 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для жарки и смазывания пергамента

Лук зеленый - для украшения

Приготовление

1 Куриное филе вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Острым ножом порубить филе на мелкие кусочки. Лук очистить и мелко нарезать.

2 В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистого цвета, посолить и поперчить. Добавить к луку куриное филе и обжарить до побеления.

3 Шампиньоны мелко нарезать, добавить в сковороду с куриным мясом и луком. Обжаривать грибы до испарения жидкости.

4 Туда же добавить 50 г сметаны, перемешать. Накрыть крышкой и тушить курицу с грибами на медленном огне 10-15 минут.

5 Сыр натереть на мелкой тёрке, часть сыра (30 г) отложить для посыпания пирога перед выпечкой.

Блинчик разложить на разделочной доске. Отступив от края, выложить на блинчик мясную начинку и посыпать сверху натертым сыром.

6 Свернуть блинчик с курицей, грибами и сыром рулетом.

7 Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для запекания застелить пергаментом и смазать небольшим количеством растительного масла.

В подготовленную форму выложить блинные рулетики по спирали, начиная от центра.

8 Приготовить заливку. Для этого взбить яйца с оставшейся сметаной.

9 Залить блинчики с мясом и грибами заливкой, посыпать отложенным ранее тёртым сыром.

Запекать блинный пирог с курицей, грибами и сыром в духовке при 180 градусах 40-45 минут, до приятного золотистого цвета. Готовый пирог из блинчиков немного остудить в форме.

10 Затем аккуратно достать блинный пирог из формы и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Разрезать пирог на порционные кусочки и подать к столу. Наиболее вкусный пирог в теплом виде.

Приятного аппетита!