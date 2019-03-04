Рецепт дня: блинный пирог "Улитка" с курицей, грибами и сыром

Блинный пирог "Улитка" с курицей, грибами и сыром можно приготовить как альтернативу привычным блинчикам с мясом.
Ингредиенты
Приготовление
1 Куриное филе вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Острым ножом порубить филе на мелкие кусочки. Лук очистить и мелко нарезать.
2 В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистого цвета, посолить и поперчить. Добавить к луку куриное филе и обжарить до побеления.
3 Шампиньоны мелко нарезать, добавить в сковороду с куриным мясом и луком. Обжаривать грибы до испарения жидкости.
4 Туда же добавить 50 г сметаны, перемешать. Накрыть крышкой и тушить курицу с грибами на медленном огне 10-15 минут.
5 Сыр натереть на мелкой тёрке, часть сыра (30 г) отложить для посыпания пирога перед выпечкой.
Блинчик разложить на разделочной доске. Отступив от края, выложить на блинчик мясную начинку и посыпать сверху натертым сыром.
6 Свернуть блинчик с курицей, грибами и сыром рулетом.
7 Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для запекания застелить пергаментом и смазать небольшим количеством растительного масла.
В подготовленную форму выложить блинные рулетики по спирали, начиная от центра.
8 Приготовить заливку. Для этого взбить яйца с оставшейся сметаной.
9 Залить блинчики с мясом и грибами заливкой, посыпать отложенным ранее тёртым сыром.
Запекать блинный пирог с курицей, грибами и сыром в духовке при 180 градусах 40-45 минут, до приятного золотистого цвета. Готовый пирог из блинчиков немного остудить в форме.
10 Затем аккуратно достать блинный пирог из формы и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
Разрезать пирог на порционные кусочки и подать к столу. Наиболее вкусный пирог в теплом виде.
Приятного аппетита!