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Рецепт дня: овощной салат с авокадо и оливками

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Рецепт дня: овощной салат с авокадо и оливками
07:47 Сегодня Телеграф

Простой, быстрый и вкусный овощной салат с авокадо и оливками.

Свежий и вкусный салат из овощей зеленого цвета. Нежный сливочный вкус авокадо отлично сочетается со свежей зеленью и кислинкой оливок. Калорийность одной порции салата (120 грамм) — 199 ккал.

Прекрасно подходит для перекуса или в качестве легкого ужина.

Ингредиенты

  • Перец болгарский (большой) - 1 шт.
  • Авокадо (мягкое) - 1 шт.
  • Оливки - 75 г (или по вкусу)
  • Лук салатный (средний) - 1 шт.
  • Кинза (или другая зелень) - 30 г
  • Масло (ароматное) - по вкусу
  • Сок лимона или лайма - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Одну салатную луковицу (у меня крымская) режем, как обычно для салата.

2 Солим, перемешиваем и отставляем в сторону.

3 Большой болгарский перец нарезаем кубиками.

4 Пучок кинзы (грамм 30) мелко нарезаем и добавляем к перцу. (если не любите кинзу, возьмите другую зелень.)

5 Оливки из одной мягкой упаковки (примерно 75 грамм или по вкусу) нарезаем, как нравится, или не нарезаем – кладем целиком.

6 Желательно, чтобы авокадо было мягким, но не критично. если оно мягкое, то при перемешивании оно фактически станет частью заправки. А если жесткое, то оно будет частью наполнения и не сольется с заправкой. Волшебнее салат получается с мягким авокадо.

Авокадо разрезаем пополам и, если мягкое, выскребаем его из кожуры ложкой. если твердое, то срезаем кожуру.

7 Добытую мякоть нарезаем кубиками.

8 Лук, посыпанный солью, промываем в воде (таким образом из него изгоняется горечь) и добавляем к остальным ингредиентам.

9 Остается салат посолить, поперчить, полить ароматным маслом (у меня кунжутное) и соком лимона или лайма по вкусу.

Перемешиваем, и овощной салат с авокадо и оливками готов.

Приятного аппетита!!!

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