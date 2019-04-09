Рецепт дня: овощной салат с авокадо и оливками

Свежий и вкусный салат из овощей зеленого цвета. Нежный сливочный вкус авокадо отлично сочетается со свежей зеленью и кислинкой оливок. Калорийность одной порции салата (120 грамм) — 199 ккал.
Прекрасно подходит для перекуса или в качестве легкого ужина.
Ингредиенты
Приготовление
1 Одну салатную луковицу (у меня крымская) режем, как обычно для салата.
2 Солим, перемешиваем и отставляем в сторону.
3 Большой болгарский перец нарезаем кубиками.
4 Пучок кинзы (грамм 30) мелко нарезаем и добавляем к перцу. (если не любите кинзу, возьмите другую зелень.)
5 Оливки из одной мягкой упаковки (примерно 75 грамм или по вкусу) нарезаем, как нравится, или не нарезаем – кладем целиком.
6 Желательно, чтобы авокадо было мягким, но не критично. если оно мягкое, то при перемешивании оно фактически станет частью заправки. А если жесткое, то оно будет частью наполнения и не сольется с заправкой. Волшебнее салат получается с мягким авокадо.
Авокадо разрезаем пополам и, если мягкое, выскребаем его из кожуры ложкой. если твердое, то срезаем кожуру.
7 Добытую мякоть нарезаем кубиками.
8 Лук, посыпанный солью, промываем в воде (таким образом из него изгоняется горечь) и добавляем к остальным ингредиентам.
9 Остается салат посолить, поперчить, полить ароматным маслом (у меня кунжутное) и соком лимона или лайма по вкусу.
Перемешиваем, и овощной салат с авокадо и оливками готов.
Приятного аппетита!!!