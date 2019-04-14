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Рецепт дня: Булгур с лимоном, чесноком и укропом (в микроволновке)

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Рецепт дня: Булгур с лимоном, чесноком и укропом (в микроволновке)
07:53 Сегодня Телеграф

Простой рецепт оригинального гарнира - рассыпчатая каша из булгура в микроволновке!

Благодаря таким добавкам, как лимонная цедра, чеснок и свежий укроп, каша из булгура получается очень вкусной и ароматной!

Ингредиенты:

  • Булгур - 200 г
  • Масло сливочное - 30 г
  • Лимон - 0,5 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Зелень укропа - 5 г
  • Соль - по вкусу
  • Вода - 400 мл

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Воду вскипятите.

2. Булгур промойте, слейте воду. Переложите крупу в посуду, которую можно использовать для приготовления в микроволновой печи (обязательно с крышкой).

3. Посолите булгур, перемешайте.

4. Добавьте к булгуру кусочки сливочного масла.

5. Залейте булгур крутым кипятком.

6. Накройте посуду крышкой и поставьте в микроволновку. Готовьте булгур в микроволновке при мощности 800W ровно 15 минут.

7. Пока булгур готовится, подготовьте добавки. Чеснок почистите и измельчите. Укроп промойте, обсушите и измельчите. Лимон помойте, снимите цедру, воспользовавшись мелкой теркой.

8. Добавьте чеснок, цедру и укроп в готовую кашу из булгура.

9. Перемешайте булгур с лимоном, чесноком и укропом.

10. Подавайте кашу из булгура в качестве гарнира к мясу, рыбе или блюдам из яиц.

Приятного аппетита!

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