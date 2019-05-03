Рецепт дня: куриные рулетики с сыром

Куриные рулетики с начинкой из сыра и зелени готовить легко, а улетают они со стола в мгновение ока!

Удивите гостей и родных невероятно красивыми и вкусными куриными рулетиками с сыром и зеленью. Простой рецепт из нежных куриных грудок превратит любой обед или ужин в праздничный!

Рулетики из куриного филе - с хрустящей корочкой, нежные и сочные внутри!

Ингредиенты

Куриное филе (крупное) - 2 шт.

Сыр твердый - 100 г

Зелень - 1 пучок

Чеснок - 2-3 зубчика

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Мука - 100 г

Масло растительное - 100 г

Приготовление

1 Режем куриную грудку тонкими ломтиками.

2 Отбиваем нарезанное куриное филе.

3 Солим, перчим и смазываем измельченным чесноком.

4 На край каждого кусочка филе кладем 1 ст. л. тертого сыра и порезанную зелень.

Формируем рулетик из куриного филе с сыром и зеленью, подворачивая с боков, чтобы сыр при приготовлении не вытек. Скрепляем края половинками зубочисток.

5 Обваливаем куриные рулетики в муке.

6 Обжариваем рулетики из куриного филе с сыром и зеленью в разогретом растительном масле до готовности (до румяной корочки).

7 Удаляем зубочистки и подаем куриные рулетики к столу

Приятного аппетита!