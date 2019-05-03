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Рецепт дня: куриные рулетики с сыром

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Рецепт дня: куриные рулетики с сыром
07:51 Пт, 3 Май 2019 Телеграф

Куриные рулетики с начинкой из сыра и зелени готовить легко, а улетают они со стола в мгновение ока!

Удивите гостей и родных невероятно красивыми и вкусными куриными рулетиками с сыром и зеленью. Простой рецепт из нежных куриных грудок превратит любой обед или ужин в праздничный!

Рулетики из куриного филе - с хрустящей корочкой, нежные и сочные внутри!

Ингредиенты

  • Куриное филе (крупное) - 2 шт.
  • Сыр твердый - 100 г
  • Зелень - 1 пучок
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Мука - 100 г
  • Масло растительное - 100 г

Приготовление

 

1 Режем куриную грудку тонкими ломтиками.

2 Отбиваем нарезанное куриное филе.

3 Солим, перчим и смазываем измельченным чесноком.

4 На край каждого кусочка филе кладем 1 ст. л. тертого сыра и порезанную зелень.

Формируем рулетик из куриного филе с сыром и зеленью, подворачивая с боков, чтобы сыр при приготовлении не вытек. Скрепляем края половинками зубочисток.

5 Обваливаем куриные рулетики в муке.

6 Обжариваем рулетики из куриного филе с сыром и зеленью в разогретом растительном масле до готовности (до румяной корочки).

7 Удаляем зубочистки и подаем куриные рулетики к столу 

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Куриная грудка, Куриные рулетики, Вкусные рецепты, Куриные рулетики с сыром, Блюда с курицы.
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