Рецепт дня: куриные рулетики с сыром

Удивите гостей и родных невероятно красивыми и вкусными куриными рулетиками с сыром и зеленью. Простой рецепт из нежных куриных грудок превратит любой обед или ужин в праздничный!
Рулетики из куриного филе - с хрустящей корочкой, нежные и сочные внутри!
Ингредиенты
Приготовление
1 Режем куриную грудку тонкими ломтиками.
2 Отбиваем нарезанное куриное филе.
3 Солим, перчим и смазываем измельченным чесноком.
4 На край каждого кусочка филе кладем 1 ст. л. тертого сыра и порезанную зелень.
Формируем рулетик из куриного филе с сыром и зеленью, подворачивая с боков, чтобы сыр при приготовлении не вытек. Скрепляем края половинками зубочисток.
5 Обваливаем куриные рулетики в муке.
6 Обжариваем рулетики из куриного филе с сыром и зеленью в разогретом растительном масле до готовности (до румяной корочки).
7 Удаляем зубочистки и подаем куриные рулетики к столу
Приятного аппетита!