Рецепт дня: мамалыга по-абхазски

Мамалыга – традиционное молдавское и румынское блюдо, род густой каши, приготавливаемой из кукурузной муки.

Мамалыга по-абхазски - это вкусная каша из кукурузной крупы с соленым сыром сулугуни, которая очень легко готовится.

Есть два варианта приготовления этого сытного гарнира: либо сыр вмешивается в кукурузную кашу во время приготовления, и каша берет соль от него; либо добавляется уже при подаче, при этом мамалыгу следует посолить в процессе.

Ингредиенты:

Крупа кукурузная - 1 стакан

Вода - 3 стакана

Масло сливочное - 30 г

Сыр сулугуни - 150 г

Соль - по вкусу

Зелень - для подачи

Приготовление:

1. Подготовьте продукты для мамалыги по-абхазски.

2. Кукурузную крупу пересыпьте в казан или толстостенную кастрюлю.

3. Влейте кипяток, непрерывно перемешивая крупу.

4. Доведите жидкость до кипения и варите кашу на медленном огне, постоянно перемешивая, до готовности. Время приготовления будет зависеть от крупы, мне понадобилось минут 20. Если сыр вы планируете добавить при подаче, кашу посолите в процессе варки.

5. В почти готовую мамалыгу добавьте сливочное масло. Если вы планируете готовить кашу вместе с сулугуни, нарежьте сыр кубиками и добавьте сейчас.

6. Перемешайте кашу и протомите, перемешивая, еще пару минут на медленном огне.

7. Разложите мамалыгу в тарелки, сверху выложите кусочки сулугуни и подайте блюдо к столу.

8. Мамалыга по-абхазски станет отличным гарниром к мясу.

Приятного аппетита!