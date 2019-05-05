Рецепт дня: мамалыга по-абхазски

Мамалыга по-абхазски - это вкусная каша из кукурузной крупы с соленым сыром сулугуни, которая очень легко готовится.
Есть два варианта приготовления этого сытного гарнира: либо сыр вмешивается в кукурузную кашу во время приготовления, и каша берет соль от него; либо добавляется уже при подаче, при этом мамалыгу следует посолить в процессе.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовьте продукты для мамалыги по-абхазски.
2. Кукурузную крупу пересыпьте в казан или толстостенную кастрюлю.
3. Влейте кипяток, непрерывно перемешивая крупу.
4. Доведите жидкость до кипения и варите кашу на медленном огне, постоянно перемешивая, до готовности. Время приготовления будет зависеть от крупы, мне понадобилось минут 20. Если сыр вы планируете добавить при подаче, кашу посолите в процессе варки.
5. В почти готовую мамалыгу добавьте сливочное масло. Если вы планируете готовить кашу вместе с сулугуни, нарежьте сыр кубиками и добавьте сейчас.
6. Перемешайте кашу и протомите, перемешивая, еще пару минут на медленном огне.
7. Разложите мамалыгу в тарелки, сверху выложите кусочки сулугуни и подайте блюдо к столу.
8. Мамалыга по-абхазски станет отличным гарниром к мясу.
Приятного аппетита!