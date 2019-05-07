Рецепт дня: салат с корейской морковью, ветчиной и омлетом

Для любителей морковки по-корейски! Вкусный и сытный салатик. Не будет лишним на праздничном столе. К тому же очень быстрый в приготовлении.
Использование омлета вместо обычного отварного яйца делает салат более интересным и вкусным.
Ингредиенты
Приготовление
1. Для омлета яйца с молоком и с солью взбиваем венчиком.
2. На большой сковороде жарим омлет.
3. Выкладываем из сковороды и даем остыть.
4. Ветчину режем соломкой.
5. Омлет скручиваем рулетиком и нарезаем не крупно.
6. Выкладываем в глубокую миску морковку, омлет и ветчину.
7. Добавляем майонез и перемешиваем.
Приятного аппетита!