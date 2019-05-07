Рецепт дня: салат с корейской морковью, ветчиной и омлетом

Сочный, аппетитный и несложный в приготовлении!

Для любителей морковки по-корейски! Вкусный и сытный салатик. Не будет лишним на праздничном столе. К тому же очень быстрый в приготовлении.

Использование омлета вместо обычного отварного яйца делает салат более интересным и вкусным.

Ингредиенты

Морковь по-корейски 300 г

Яйцо куриное 3 штуки

Молоко 0,3 стакана

Ветчина 250 г

Майонез по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление

1. Для омлета яйца с молоком и с солью взбиваем венчиком.

2. На большой сковороде жарим омлет.

3. Выкладываем из сковороды и даем остыть.

4. Ветчину режем соломкой.

5. Омлет скручиваем рулетиком и нарезаем не крупно.

6. Выкладываем в глубокую миску морковку, омлет и ветчину.

7. Добавляем майонез и перемешиваем.

Приятного аппетита!