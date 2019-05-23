Рецепт дня: ватрушки с грибами

Ватрушки – изумительная выпечка, которую можно приготовить из любого теста и с различными начинками.

Ватрушки с грибами — вкусная и сытная выпечка. Мягкое тесто и ароматная грибная начинка — отличное сочетание, которое может понравиться многим. Вы можете подать ватрушки с грибами как самостоятельное блюдо с горячим ароматным чаем, а можете их подать как дополнение к грибному супу.

Ингредиенты

1 кг картофеля

1 ст. муки

2 яйца и 2 яйца смазывать ватрушки

соль

300-400 г любых грибов

4 шт. лука

Приготовление

Картофель отвариваем в мундире. Этим временем подготавливаем пока грибную начинку: шампиньоны моем, очищаем и нарезаем кубиками. Лук чистим от шелухи и тоже шинкуем кубиком. На сковороде растапливаем сливочное масло, выкладываем сначала лук, пассируем его до прозрачности, а потом добавляем грибы. Накрываем крышкой и тушим овощи на слабом огне примерно 20 минут, помешивая. Готовую начинку солим, перчим по вкусу, добавляем щепотку мускатного ореха и перемешиваем. Посыпаем все мелкорубленой петрушкой, кладем муку, прогреваем 1 минутку и снимаем сковороду с огня.

Теперь давайте вернемся к "тесту" для ватрушек. Отварной картофель в мундире немного остужаем, очищаем от кожицы и разминаем толкушкой в пюре. Добавляем яйцо и хорошенько перемешиваем. Затем постепенно, небольшими порциями всыпаем муку, чтобы тесто получилось мягким, но липким. После этого, стол обильно присыпаем мукой, выкладываем немного картофельного теста, формируем круглую лепешку, обваливая ее в муке.

Готовые шарики выкладываем на противень и в центре каждого дном стакана выдавливаем углубление, заполняя его грибной начинкой. Используя кисточку, хорошенько смазываем бока каждой ватрушки хорошо взбитым яйцом и отправляем противень в духовку. Выпекаем блюдо при температуре 180 градусов.

Сыр натираем на крупной терке и как только ватрушки слегка подрумянятся, вынимаем их и присыпаем сверху сыром. Снова отправляем в духовку и запекаем до готовности и золотистого цвета примерно 40-50 минут. Готовые ватрушки осторожно достаем из духовки и остужаем. Подаем картофельные ватрушки к столу теплыми со сметанным соусом.